酒駕闖紅燈又追撞騎士！雲林男下車還揮鐵棍恐嚇　下場慘了

▲雲林張姓男子酒駕追撞停紅燈騎士 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

雲林縣虎尾鎮5月30日清晨6時許發生酒駕追撞事故！一名張姓男子開著小貨車沿林森路一段往虎尾市區方向行駛，行駛至博愛路路口時，追撞在前方停等紅燈的許姓騎士，造成許男手腳擦傷。警方獲報到場，對張男實施酒測，發現他酒測值高達0.79毫克，不僅如此，許男還指控，張男下車後涉嫌持鐵棍恐嚇，全案依公共危險、過失傷害、恐嚇罪嫌移送法辦。

這起案件發生在5月30日清晨6時13分，張男酒後開著小貨車往虎尾市區方向行駛，過程中不僅闖紅燈，還追撞前方停等紅燈的許姓騎士，許男當場倒地，所幸僅手腳擦傷並無大礙。

誇張的是，許男家屬到場關心時，張男竟上車拿出鐵棍，並不斷揮舞作勢毆打，警方及時趕抵現場，並立即對張男實施酒測，發現他酒測值高達0.79毫克。全案訊後依公共危險、過失傷害、恐嚇罪嫌移送張嫌至雲林地方檢察署偵查。

虎尾分局呼籲用路人切勿心存僥倖酒後開車，並於發生交通事故時，當場務必保持理性，立即通報警方到場處理，切勿有危害他人生命身體財產之不法言語、動作行為，以免觸法，警方會持續強力執法及宣導，全力杜絕酒駕，暴力以保護人民安全，避免事故發生。

▲張男見騎士家屬到場，竟從車上拿出鐵棍揮舞，作勢攻擊對方。（圖／記者蔡佩旻翻攝）