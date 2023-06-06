解封放粽！4千顆北港武德宮「過爐平安粽」　關懷雲林家扶弱勢

▲4000顆「平安粽」將於北港武德宮財神爺香爐進行過爐儀式後發送。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣婦幼關懷協會今（6）日與行政院雲嘉南區聯合服務中心主辦「解封放粽，發放保平安ㄟ平安粽」活動，並由北港武德宮、雲林家扶中心、立委蘇治芬服務處協辦，該活動已邁入第14個年頭，分送近4000顆「平安粽」予夜光天使與北港區的受扶助戶以及北港區年長者及弱勢家庭，提前感受端午節氣氛、與社會溫情。

立法委員蘇治芬、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉、縣議員蔡岳儒、 婦幼協會理事長李清月與家扶中心主任廖志文將粽子一串接一串於北港武德宮香爐上運繞「過爐」，將送出的平安粽都拂上財神爺公的庇佑。

▲立委蘇治芬與縣議員蔡岳儒將「平安粽」進行過爐儀。（圖／記者蔡佩旻攝）

立法委員蘇治芬表示，疫情解封後希望能藉由提前慶端午活動，端午節吃粽子相當有歷史意義，當弱勢家庭拿到粽子品嘗到的除了美味更有社會溫暖，這麼有意義的活動相當感謝北港武德宮多年來配合提供場地，將粽子過爐可以吃得到平安也吃得到財富。

行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉表示，在端午前夕希望藉由包粽子活動來關懷弱勢族群、文化傳承及米食推廣之目的。以「愛咱的鄉土」的心，「呷咱的米食」，吃台灣土地上生長的「台灣好米」，不管划龍舟、包粽子、戴香包、喝午時水以及避邪習俗，核心的意義皆為祈求平安健康，希望和家人的關係長長久久。

▲雲林縣婦幼關懷協會今日與行政院雲嘉南區聯合服務中心主辦「發放平安粽」活動，並由北港武德宮、雲林家扶中心、立委蘇治芬服務處協辦，分送近4000顆「平安粽」。（圖／記者蔡佩旻攝）

另外，還要特別感謝立法委員蘇治芬與立法委員劉建國以及雲林縣議員蔡岳儒積極協助爭取辦理敬老暨關懷弱勢活動，在他們大力支持下推動多項政策不遺餘力向各部會監督、督促，讓政策持續推動進行。」

北港武德宮秘書長蘇建華表示，蔡岳儒議員的端午敬老暨關懷弱勢家庭的活動在武德宮辦理已經是第10年，希望每一年都將武財公的慈悲愛心奉獻於地方，給予一些較弱勢家庭特別關懷與照顧，今日6月6日也寓意「六六大順」，除讓信眾感受到被守護且有著感恩溫馨的端午佳節的「五五飄香粽」，今年的平安粽，讓大家吃到財神爺平安加持，讓受關懷戶能感受到人間處處有溫情。

雲林縣議員蔡岳儒也說，雖然這是一顆簡單的粽子，但裡面包滿著所有志工與大家的關心，感謝這一群默默付出的志工，今年的餡料是由在武德宮駐點10年的「總舖師」吳舜宣掌廚，再經由大家動手包，完成一顆顆米Q、料好、味實在的平安粽，祝福所有人開心度過溫馨節日。

雲林縣婦幼關懷協會理事長李清月表示，今年婦幼辦理了兩場端午活動，除了今日的關懷家扶與弱勢家庭外，還有6月18日在水林關懷新住民提前慶端午，相當感謝蘇治芬委員協助辦理此次的端午活動，也很感謝蔡岳儒議員14年來協助婦幼辦理端午愛心粽飄香，集結許多的社會賢達一同來關懷弱勢家庭，讓他們度過快樂溫馨的端午節。

▲雲林家扶中心主任廖志文（左一）致贈感謝狀予行政院雲嘉南區聯合服務中心、雲林縣婦幼關懷協會、北港武德宮、雲林縣議員蔡岳儒。（圖／記者蔡佩旻攝）