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北港小過年！朝天宮三月十九迎媽祖 　黎炮、炸轎震撼登場

▲「北港朝天宮迎媽祖」媽祖遶境祈福祭典。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「北港朝天宮迎媽祖」炸轎活動均圍滿搶拍畫面的民眾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港朝天宮天上聖母有300多年歷史，今（8）日是農曆三月十九日「北港朝天宮迎媽祖」活動首日，由雲林縣長張麗善、朝天宮董事長蔡咏鍀、立法委員林文瑞、文觀處長陳璧君點起馬炮，全國各地信眾湧入北港朝天宮，感受「迎媽祖」、「炸轎」、「炸虎爺」民俗活動洗禮的震撼力。

雲林縣長張麗善表示，北港朝天宮天於國內外均深具歷史文化意義，每年農歷3月19日「北港朝天宮迎媽祖」，全國各地的鄉親都來到雲林拜媽祖、參與媽祖遶境祈福，同時傳承「炸轎」、「炸虎爺」等民俗活動，除了媽祖鑾轎及陣頭大規模遶境活動外，更有藝閣遊行。

張麗善說，今年共有44個單位參與藝閣遊行，雲林縣政府亦組成一輛「藝馬當先號」參加；敬邀全國民眾，在農曆3月19日到3月23日，一起來到北港朝天宮祈求媽祖賜福、觀賞藝閣精彩遊行、參與炸轎炸虎爺傳統習俗，體驗專屬雲林的農曆三月小過年，帶回滿滿一整年平安順遂。

▲「北港朝天宮迎媽祖」媽祖遶境祈福祭典。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善、朝天宮董事長蔡咏鍀、立法委員林文瑞、文觀處長陳璧君點起馬炮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君說明，每年迎媽祖遶境活動中，最受到民眾熱烈參與及津津樂道者，就是「炸轎」、「炸虎爺」、「犁炮」以及「藝閣遊行」。「炸轎、炸虎爺」，是媽祖遶境過程中，兩側店家為祈求平安或感謝媽祖庇佑，會準備大量鞭炮在轎底施放，祈求「愈炸愈發」，若是有機會炸到虎爺轎，則有「富有」的涵義。

「犁炮」則是傳統的放炮方式，通常用犁頭搭配火爐點燃手中排炮後即向神轎。「藝閣」是媽祖遶境活動中最負盛名的部分，藝閣又稱抬閣、臺閣，在遶境過程中，藝閣花車上通常載著孩童，由孩童裝扮成神話歷史故事中的人物，搭配車上擺飾，沿路分撒糖果，象徵神明發送平安。

今年參與的藝閣共有44個單位參與遊行，包含各鋪會，如魯班公會、紙箔舖、點心舖、屠宰舖、青果舖、餅舖、豆干舖及北港鎮市區各里，也有公司行號或幼兒園自行組隊報名參加，共同打造主題藝閣花車遊行，打造專屬北港迎媽祖民俗現場的嘉年華會。

▲「北港朝天宮迎媽祖」媽祖遶境祈福祭典。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「北港朝天宮迎媽祖」媽祖遶境祈福祭典。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 
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