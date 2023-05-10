又打架了！北港媽祖遶境「轎班對決信眾」　半裸男慘被圍毆

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

北港朝天宮媽祖8日起駕出巡，到嘉義縣新港鄉廟宇水仙宮時，因有一方信眾想認識對方信眾，於敬酒時發生口角引發大亂鬥，而昨（9日）凌晨在北港圓環，也傳出轎班人員與信眾起糾紛互毆，警方獲報後出動快打部隊控制現場，並於今天（10日）循線查獲7名涉嫌人，全案依法移送地檢署偵辦。

▲北港朝天宮媽祖遶境，在北港圓環超商引發鬥毆。（圖／翻攝自Facebook／靠北宗教）

雲林北港朝天宮於5日8日17時30分遶境新港鄉南港水仙宮休息用餐時，因有一方信眾想認識對方信眾，於敬酒時發生口角進而互丟椅子、拉扯及徒手揮拳，警方獲報後，立刻啟動快打警力到場處置，目前共查緝20名犯嫌到案，全案依妨害秩序罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

沒想到9日又傳出鬥毆事件，有網友在臉書社團「靠北宗教」分享影片，可看到朝天宮轎班人員在超商前，圍著一名半裸男子出手毆打，並且拿籃子攻擊。

▲警方獲報後查獲7名涉嫌人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



警方指出，9日0時許執行北港朝天宮遶境安全維護勤務，在北港圓環超商附近，發現疑似聚眾衝突情事，立即出動快打部隊，控制現場，將受傷人員隔開，但相關涉案人已離開現場，衝突疑因轎班人員休息時遭挑釁引起，隨後立即組成專案小組連夜調閱監視器，積極偵辦，於翌日即循線查獲7名涉嫌人，全案依法移送地檢署偵辦。

北港分局強調，絕對不容許暴力分子危害社會治安及秩序，針對該類案件警方絕對強力執法，採強勢打擊以壓制犯罪氣燄，持續溯源查緝並依法究辦到底。