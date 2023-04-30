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疫後雲林帶頭衝觀光　超越前年度已突破875萬人次

▲雲林縣宗教活動興盛，縣府觀光政策目標為「香客轉遊客，遊客變常客」，疫後的今年更是成效顯著。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎於駐駕雲林西螺福興宮太平媽祖廟後，湧入上萬信眾參拜祈福。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林觀光量能具優質基底，縣府積極規劃多元活動吸引各地遊客為疫後觀光搶人潮，公部門及民間業者皆推出旅遊優惠方案，積極宣傳行銷拚觀光，依據統計，雲林觀光人次今年度前3個月已累計875萬5528人次成績亮眼，其中北港朝天宮累計460萬餘人次、北港武德宮304萬餘人次，可見香客轉遊客成效斐然。

雲林縣長張麗善指出，今年1月份適逢農曆春節長假、2月份接續228連續假期，遊客出遊意願高，為吸引遊客造訪雲林，縣府精心規劃北港燈會、雲林草嶺櫻花季等活動，接續迎來白沙屯媽祖進香北港，帶動可觀的香客人潮，因此年初迄今已累計逾875萬之多的觀光人次，預估僅上半年即可望再次突破千萬觀光紀錄，也期望能由雲林這匹觀光大黑馬，帶領著台灣整體觀光產業一同向前衝。

文化觀光處處長陳璧君表示，雲林縣宗教活動興盛，縣府觀光政策目標為「香客轉遊客，遊客變常客」，疫後的今年更是成效顯著，光是1月份農曆年假期間造訪北港朝天宮及武德宮遊客就多達350萬人次，緊接著2月份啟燈的「2023北港光影藝術節」更是結合白沙屯媽祖進香的高人氣，吸引香燈腳及遊客們絡繹不絕湧入北港及雲林各觀光景點，單月亦創造了近300萬旅遊人次。

處長陳璧君指出，雲林縣去年向觀光局爭取到2.2億元經費啟動「YUNLIN BEST-雲林厚工學」計畫，目的是全面提升雲林觀光效益與產值，創造國際觀光吸引力，將雲林特色、北港宗教文化、工藝及文化創意展現，而「2023北港光影藝術節」作為厚工學的序章，除在觀光人次成績有亮眼表現外，更再度蟬聯國際獎項協會(IAA)Muse設計金獎，以及首獲旗下泰坦地產大獎（TITAN Property Awards）景觀設計類-總體規畫金獎肯定，揚名國際引領風潮之餘，更是完美結合了文化與觀光。

▲雲林縣宗教活動興盛，縣府觀光政策目標為「香客轉遊客，遊客變常客」，疫後的今年更是成效顯著。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲白沙屯媽祖進香的高人氣，吸引香燈腳及遊客們絡繹不絕湧入北港及雲林各觀光景點。（圖／記者蔡佩旻攝）

近期將再積極提報西螺福興宮、褒忠馬鳴山鎮安宮，向交通部爭取縣內景點列入全台觀光遊憩據點。以每年4月份台中大甲鎮瀾宮舉行媽祖繞境活動為例，因活動期間往返均駐駕西螺福興宮，成為西螺鎮年度地方盛事，並湧入大批信眾在此休憩，相關廟會活動陸續辦理，顯示福興宮極具潛力成為雲林重要觀光據點。

另外，位於褒忠鄉的馬鳴山鎮安宮，規劃有五年千歲公園迷宮秘境，是雲林隱藏版景點之一，廟方為招待全台各地進香團，備有大型停車場及住宿設施等；除此之外，鎮安宮經認定登錄「馬鳴山五年千歲五年大科」及「馬鳴山五年千歲吃飯擔」共2項縣定無形文化資產，極具發展潛力，估計每年遊客人次達上百萬。
 
文化觀光處補充，雲林春末夏初有許多花季生態活動，4、5月份正值古坑桐花盛開季節，雪白油桐花紛紛落下景象令人賞心悅目，歡迎大家到荷苞山賞花健行，感受桐花與咖啡交織的浪漫氛圍；同時，古坑是國內絕佳的賞螢地點，最佳賞螢時節亦於4、5月期間，邀請民眾到雲林古坑走走，欣賞夜幕中點點螢光美景，共度螢林漫時光；此外，北港朝天宮農曆3月19日起將舉行5天4夜遶境祈福活動慶祝媽祖壽誕，可觀賞精彩的藝閣遊行、炸轎吃炮儀式等，更多精彩活動請上「慢遊雲林」FB粉絲專頁及「慢遊雲林APP」查詢，隨時掌握最新資訊！

▲雲林縣宗教活動興盛，縣府觀光政策目標為「香客轉遊客，遊客變常客」，疫後的今年更是成效顯著。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣宗教活動興盛，縣府觀光政策目標為「香客轉遊客，遊客變常客」，疫後的今年更是成效顯著。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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