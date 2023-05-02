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北港朝天宮虎爺會　贈雲林消防局2部消防警備車

▲雲林縣消防局獲贈救災車，未來將提供消防人員執行災情勘查、支援救災、載運人員、物資等任務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣消防局獲贈救災車，未來將提供消防人員執行災情勘查、支援救災、載運人員、物資等任務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

北港朝天宮虎爺會今（2）日捐贈2部消防警備車，助雲林縣消防局救災、載送人員及運補物資能量更加提升。上午於北港朝天宮前廣場辦理捐贈儀式，由北港朝天宮虎爺會前會長蔡明道代表捐贈、縣長張麗善代表受贈。縣長張麗善指出，增加這2部消防救災車的加入，必能提升防災救援工作，保護鄉親生命財產安全。

北港朝天宮虎爺會前會長蔡明道捐贈表示，於1982年4月12日夜間，發生朝天宮虎爺會繞境事故，造成虎爺神轎會員多人受傷，北港消防分隊獲報後全力投入搶救，因當時身處現場，目擊救災過程，深感救災救護人員辛苦及消防安全的重要性，便在二十年前擔任虎爺會會長開始，著手開拓財源、綜理會務，以樽節之經費，捐贈消防警備車2部。

▲雲林縣消防局獲贈救災車，未來將提供消防人員執行災情勘查、支援救災、載運人員、物資等任務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港朝天宮虎爺會捐贈2部消防警備車，助雲林縣消防局救災、載送人員及運補物資能量更加提升。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善致詞表示，就任四年多來責成消防局持續精進各項車輛器材裝備及提升消防人員福利，並不斷與民間溝通及努力，使雲林縣消防局的救災、救護車能不斷汰舊換新，特別是救護車輛更已更新高達30輛。

今日感謝北港朝天宮虎爺會善心義舉，尤其前會長蔡明道一直謹記40多前年受消防救助之情，結合虎爺會資源與所有好朋友，出錢出力捐贈這2部消防警備車。政府資源有限，地方民力無窮，期待此次捐贈能發揮拋磚引玉的效果，讓更多善心人士響應，共同創造美好雲林，讓鄉親的生命及財產獲得更大的保障。

北港朝天宮媽祖繞境將於5月8日登場，忠嘉國際股份有限公司今日贈送3.5公升噴霧式滅火器60支予北港朝天宮，也由朝天宮董事長蔡咏鍀代表接下，預計將放置於轎班車及藝閣車上，提升繞境安全性。雲林縣副議長、朝天宮董事長蔡咏鍀表示，感謝忠嘉國際股份有限公司，為了一年一度媽祖繞境活動，使轎班車、藝閣車都能配置環保噴霧式滅火器，他也藉此呼籲，繞境期間，燃放各類炮竹，要注意自身安全。

消防局長林文山指出，此次獲贈救災車款為TOYOTA GRANDVIA 8人座客車及TOYOTA HIACE 3人座客車各一輛，共計新臺幣280萬元整，未來將提供消防同仁執行災情勘查、支援救災、載運人員、物資等任務，更可以於災害事故發生後第一時間，載運前進指揮所所需相關器材於現場完成前進指揮所設立，進行指揮、調度、應變，以完善救災工作，維護民眾的生命及財產安全。

▲雲林縣消防局獲贈救災車，未來將提供消防人員執行災情勘查、支援救災、載運人員、物資等任務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

忠嘉國際股份有限公司今日贈送3.5公升噴霧式滅火器60支予北港朝天宮，也由朝天宮董事長蔡咏鍀代表接下，預計將放置於轎班車及藝閣車上，提升繞境安全性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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