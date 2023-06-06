酒商包北藝打廣告沒加警語　蔣萬安要開罰

▲台北市議員苗博雅於市議會質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

社民黨台北市議員苗博雅6日質詢指出，位於劍潭站外的台北藝術中心日前與酒商合作活動，偌大醒目的廣告包覆整個球體建物外觀，卻未依《菸酒管理法》標註警語，公然違法。對此，市長蔣萬安說，一定會來檢討，絕對避免未來再發生這樣的事情，事前的審核機制一定嚴格把關，事後發現有違法一定依法開罰，如果認定違法的話絕不手軟。

苗博雅質詢時先詢問蔣萬安，過去長期在國會衛環委員會，酒類廣告有什麼規定？蔣說，「要加警語」，接著苗要蔣看圖片，「警語在哪裡？」，蔣也坦承，「這樣看是沒有看到」。

「沒有警語欸，要怎麼辦？台北市政府是不是主管機關？是不是要罰？」面對苗博雅質疑，文化局長蔡詩萍首先表示，「這事情我們承認是犯錯，因為廠商走了模糊地帶，我們有點失察」，但苗質疑，廣告都刊載這麼多天、活動都辦完了，「事後知道犯錯，有沒有處理？罰了沒有？」

財政局長游適銘說，如果是明顯的菸酒販賣，依照菸酒管理法37條規定，有10％的版面要加註警語。苗博雅接著質疑，「這廣告這麼大，10%應該看得到，有嗎？台北市政府是執法機關，自己公然違法，這個法還要不要走下去？」

對此，蔣萬安說，如果發現違法，絕對一定依法開罰；游適銘也說，會請廠商來做說明，根據《菸酒管理法》，若要裁處要給對方（酒商）一個陳述的機會。苗博雅說，根據法規，違法最高可罰50萬，相較廣告出租價格僅在百萬左右，讓人質疑，「為了賺這百萬，違反最重罰50萬？」

苗博雅說，過去他就不認同北藝、北流都要變金雞母的想法，因為這本是扶持藝文產業，但卻變成市府要透過這個來賺錢，這是公益事業，不是市府金雞母，所以本來就不認同北藝北流要以賺錢為目標。前朝市府給了一個責任要求趕快損益兩平，現在已經不擇手段了，這種違法的廣告也做，事前到底有沒有審核機制？

針對議員質疑，蔣萬安承諾，一定會來檢討，絕對避免未來再發生這樣的事情，事前的審核機制一定嚴格把關，事後發現有違法一定依法開罰，如果認定違法的話絕不手軟。

苗博雅說，這違法已經到明目張膽，要求在1個月之內提出調查報告及疏失懲處名單，「這件事情非常嚴重，北藝中心本來是台北的驕傲，亞洲的藝文中心，現在商業化之後，連打廣告都違法，這非常嚴重」。

▲軒尼詩籃球快閃活動。（圖／業者提供）