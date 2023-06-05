不要苗博雅！客家社團串連力挺謝佩芬　蔡英文客語老師加入連署

▲近期有多位創黨黨員、本土社團要角公開力挺謝佩芬。（資料照／翻攝謝佩芬臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2024大選提名策略小組6日下午將再度碰頭，黨內關注是否將處理台北市第六選區（大安）提名作業，傳出高層屬意與社民黨台北市議員苗博雅合作，但民進黨市議員簡舒培、國際部主任謝佩芬也積極爭取提名。多個本土社團成員及台科大退休教授、總統蔡英文的客語老師黃永達5日發布連署聲明，呼籲「提名客家立委候選人謝佩芬」，期盼黨主席賴清德可身體力行，展現自己對客家鄉親的重視。

多個本土社團成員今天發布「客家界敬請賴清德主席在台北市大安區提名客家立委候選人謝佩芬公開信」，向賴清德喊話，強調客家界向來不分藍綠，只挺真心關心客家的候選人，賴清德願意學習客家語言及客家文化，讓客家鄉親讚譽有加，身為長期投入客家事務的鄉親，看到賴清德的誠意，願全力相助賴的總統之路；除了總統選舉，立委選舉中若有客家代表、認同客家、關心客家的候選人，客家鄉親自然也願意傾力相助。

該公開信談及，台北市大安區是全台北客家人口最多之處，民進黨2020年在大安區提名「客家妹」謝佩芬，為非常明智的佈局，謝佩芬除本身學經歷亮眼，她身為客家人，對客家事務的投入，深深感動在台北打拚的客家鄉親，因此，大安區的客家鄉親集中選票，讓謝佩芬初試啼聲就取得將近7萬6千票的高票，在客家人聚集最多的通化街，謝佩芬得票更首度贏過國民黨籍候選人，前所未見，「客家鄉親不分藍綠支持謝佩芬小姐，因為她是我們客家之光」。

不過，該公開信續指，此次看到媒體報導，民進黨在大安區擬放棄提名民進黨的謝佩芬，把席次「禮讓」出去，如果真要犧牲如此優秀的客家青年才俊，甚至任由特定人士放話，貶損謝佩芬過去4年在台北市大安區及客家界的努力，「身為客家人，我們實在心寒，也實在不知道有何立場拜託其他鄉親支持貴黨」；在台北，客家人並非多數，對於民進黨而言，客家鄉親的選票或許無足輕重，但仍希望盡微薄之力，懇請英明的賴清德身體力行，展現自己對客家鄉親的重視，敬請三思台北市大安區的立委提名，天佑台灣。

此次參與聯署者眾，包括：台北市苗栗縣同鄉會榮譽理事長兼台灣客家聯盟台北市會長陳尚麟、蔡英文的客語老師黃永達、台灣客社社長陳彩仁、台灣客家聯盟協會常務監事邱淑治、寶島客家電台董事長張錦輝、台灣社社長張葉森、留美博士朱真一、台大退休教授梁榮茂、師大退休教授張美煜、溫明忠、政大退休教授黎登鑫、台北市前客委會主委曾年有、台灣愛藝文化推廣協會理事長鄧維順、台北市客家女性協會榮譽理事長范金玉、台北市桃園縣同鄉會榮譽理事長葉素榮、台北市新竹縣同鄉會理事長黃清富等數十人已加入連署。

▼多個本土社團成員今天發布公開信。（圖／讀者提供，下圖同）