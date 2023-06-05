王世堅送蔣萬安秤子籲「我心如秤」　蔣萬安妙回這句話

記者江采蓁／綜合報導

台北市長蔣萬安5日赴台北市議會備詢，自稱「蔣師」的民進黨台北市議員王世堅這次送上第二份禮物「秤子」，希望蔣萬安身為首都市長，要自我期許四個字「我心如秤」，要能公正地測量各項市政政策、資源分配的重要性及必要性。蔣萬安收下禮物後笑回「我心有所屬」，也意外造成一段插曲。

▲台北市議員王世堅送上一桿秤給台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

王世堅表示，當時蔣萬安第一次進行施政報告，他送出「螺絲起子組」，希望蔣萬安能「拴緊市府團隊的螺絲」；今天他要送上第二項禮物就是秤子，他表示，身為首都市長，希望蔣萬安要自我期許四個字「我心如秤」，要能公正地測量各項市政政策、資源分配的重要性及必要性，因為市政資源有限，要公正地測出輕重緩急，要摒棄黨派思考，要放下來藍綠白成見，「要公正無私，要當全民市長，要我心如秤！」

蔣萬安接下禮物後打趣笑回「謝謝議員，我心有所屬」，王世堅則意會不過來回了「蛤？」，蔣萬接著說道，「我會很想念議員，我希望議員可以繼續在議會。」，王世堅才反應過來笑回，「嚇我一跳...我突然想到何委員，對不起、對不起。」

▲台北市議員王世堅送上一桿秤給台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）