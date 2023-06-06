「生2胎優先抽社宅」政策挨批無感　蔣萬安：會檢討提高中籤率

▲台北市長蔣萬安出席市政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安在競選台北市長時喊出「生2胎抽社宅中籤加倍」的政見，針對育有2名以上0至6歲兒女的家庭，會採取「加籤」制度，提高2倍入住社宅機會，盼藉此帶動年輕夫妻願意生育。但議員林亮君6日質詢時，北市2胎家庭有4.5萬多戶，未來北市釋出的兩房型社宅卻僅3000多戶，質疑政策無感。

台北市議員林亮君6日總質詢時問，「當初喊出政見時，有沒有試算可行性與可能遇到問題？」蔣萬安坦言沒有精算，只有大概估算，市府團隊會盤點足夠的戶數跟房型，提供給2胎小家庭，讓他們透過加籤方式入住。

林亮君說，當時有講到，加籤讓2胎家庭增加中籤機率，但這個政策看起來若有似無，生2胎加籤的前提，是在一般申請資格還是要依照身分資格別抽籤，也就是與在地區里、在地就業就學的民眾抽籤。

林亮君提到，生2個孩子的小家庭最適合的房型是至少2房，看看中籤率非常低，中籤率最低曾不到1%，平均中籤率大概是5到6%，這樣一般戶的中籤率是偏低，「如果是生2胎的家庭加倍中籤率，這樣的中籤率對他們來說會滿意？」

對此，蔣萬安坦言，中籤率低對於期待入住社宅的家庭來說不會滿意，當然市府會先跨出一步，讓他們有機會可以入住社會住宅，先解決這樣的問題。的確市府也接受到一些小家庭的反應，認為這樣中籤率還是很低，主要目前釋出的戶數還是比較少，但積極盤點，逐步增加釋出戶數，也慢慢提高小家庭入住機會。

林亮君接著提到，蔣市府任內蓋好跟可能完工的社宅，任期4年類既有會陸續啟用的2房型社宅，大概是3300間。但民政局跟主計處的統計，市長主打的0到6歲2胎家庭總共有4萬5406戶，以申請社宅的消極資格「所得稅在50%分為點以下」估算，約2萬5500戶有資格，對照公宅2房型只有3300間，還有一般戶、還有2胎提高中籤率，要釋出更多戶數，未來4年到底要提供多少，未滿6歲的2胎家庭入住社宅的機會，目標或比例？

蔣萬安說，市府著眼在希望帶動鼓勵年輕夫妻能夠生育，接下來會希望想要擁有小家庭足夠空間的能來申請，當然過去已經暫時有居住地方的想入住社宅也歡迎，主要是放眼接下來，透過釋出足夠戶數，檢討用什麼方式提高中籤率，慢慢提升入住環境。