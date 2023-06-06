北市處長超貪...吃牛肉麵鵝肉報公帳　還外帶鼎泰豐小籠包拜祖先

▲前北市公園路燈管理處長陳榮興13次將家族私用開銷報公帳，貪得2萬多元公款。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前台北市公園路燈管理處長陳榮興，日前才因圖利陽明山國際大旅館占用公有土地遭起訴，檢調又查出，陳在2019年任內，多次帶家人到高檔牛排館、鼎泰豐消費，還外帶小籠包回家祭拜祖先，14次私人消費全都報公帳核銷特別費共計2萬6907元。台北地檢署調查後，6日再依利用職務詐欺財務等罪將陳提起公訴。

陳榮興從2019年4月起，到2021年1月間擔任公園路燈管理處處長，上任沒多久，就因民代陳情，不顧部屬勸阻，下令拆掉陽明山北投溫泉區的國際大旅館旁邊的圍籬，讓業者可違法占用公有土地當停車場使用，本案2022年5月間起訴後，正由台北地院審理中。

檢調為了調查陳榮興是否因圖利業者獲得好處，清查陳的資金往來發現，陳榮興因為是直轄市二級單位主管，有首長特別費可作為公務所需的招待饋贈等支出，卻在2019年4月26日，妻子生日時，購買450元的南蠻堂「加壽蛋糕5號」，並要求店家打統編報公帳。

起訴指出，同年6月23日，陳榮興又帶著妹妹等人去阿城鵝肉店大吃1455元；7月4日，陳榮興和妻子去吃老王記牛肉麵，花了480元；7月27日中午先和妻子到勝博店殿劍南店，合吃一份1660元餐點，再去鼎泰豐南西店花了1395元購買餐點回家當祭祀供品。

8月11日陳榮興打電話回家，要兒子趕快換衣服，全家一起到阿城吃鵝肉花了835元；8月27日再為了幫兒子慶生，前往高檔的傑克兄弟牛排台北信義店大吃1萬1927元；9月28日到DOMANI義式餐廳消費2520元。

11月16日找了小姨子一家，一共8人一起去京星港式飲茶消費2295元；隔天又去阿城鵝肉吃了1215元；2020年1月9日，買了2條南蠻堂蛋糕，1條當早餐，1條當家中祭祀使用，共消費600元；2月4日再次跟妻子去吃老王記牛肉麵開銷440元；2月7日，天氣寒冷，陳榮興決定去吃1份小碗的菜肉餛飩解寒，並外帶6盒生餛飩回家，供消費995元；4月4日適逢清明假期，陳榮興又買了640元的鼎泰豐南西店買炒飯、小籠包回家祭拜。

檢察官起訴指出，陳榮興一共13次把私人開銷拿去報公帳，分別涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪，以及《刑法》的使公務員登載不實罪，不過每次所得財物都不到5萬元，請法院依法減輕其刑，並宣告沒收全部不法所得2萬6907元。