　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

性騷風波只重創綠營？　苗博雅：不用「比爛」要證明「誰比較好」

▲▼台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

▲社民黨台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

近日政壇「#MeToo」風波延燒，藍綠皆有性平爭議發生，但外界普遍認為對民進黨的形象更是重創。對此，社民黨台北市議員苗博雅4日就在臉書表示，民進黨不必與其他政黨辯論「誰比較爛」，該做的是用實際行動證明「誰比較好」，讓其他政黨跟上，這才是爭取執政延續的氣魄；苗博雅強調，刮除爛肉、壯士斷腕需要無比的決心與勇氣，正在競選總統的黨主席賴清德更該展現解決問題、化危機為轉機的領導力。

苗博雅指出，台灣民主化三十五年來，民進黨結合民間團體的力量，從在野到執政，推動了性平三法及防暴三法，近年推動婚姻平權、同婚收養、跟騷法、性別工作平等法修正，性私密影像犯罪防制四法，都是認真奮鬥、用心付出的軌跡，這些實績，讓民主進步黨吸引大批重視性別平等價值的支持者，收穫了青年、女性、同志的支持。但她提到，長年來因為「大局為重」的緊箍咒，對於黨內幹部的性平教育不足，性騷擾、性別霸凌、職場霸凌處置輕忽，不重視申訴管道的暢通，黨幹部無法妥適處理性平事件，甚至有黨職幹部成為霸凌加害者。

「由於這些怠惰、姑息，累積許多傷害，如今正讓民進黨付出代價」，苗博雅表示，黨內性平事件並非民進黨獨有的問題，相較於檯面上其他政黨，民進黨被人民用最嚴格的標準檢視，有兩個原因，她指出，第一，它是執政黨，也早已宣示要爭取延續執政；第二，它是擁有最多重視性平理念的支持者、黨員、黨工、黨公職的政黨。

苗博雅提到，不用等到政敵攻擊，它的支持者就會用最嚴格的標準檢驗，強烈要求反省、檢討。來自黨內、支持者的壓力，是任何政黨最不敢輕忽的聲音；而全國的人民也正在觀察，民進黨是否能落實她一路以來高舉的性平價值？能否做到自己所推動的立法？目前正在爭取領導國家的主席賴清德，將會如何帶領民進黨面對問題、解決問題、走出危機？

「民進黨若要爭取延續執政，就必須面對支持者和人民的高度期待」，苗博雅強調，民進黨必須以實際的改革，讓自己的黨工、黨公職、支持者信任黨內的性平事件處理機制，不僅能公平調查事件，也要讓受害者免受不當壓力影響。此外，她也提到，正在競選總統職位的主席賴清德，面對民進黨遭遇的危機，每一次的言詞、行動，必須讓人民清晰理解賴主席的領導風格，證明賴清德擁有解決問題、化危機為轉機的領導力。

苗博雅表示，刮除爛肉、壯士斷腕需要無比的決心與勇氣。對流失選票的恐懼，是政壇大多數性平事件被包庇、隱匿的主因，她舉例，即使是戲劇《人選之人》中「不要就這樣算了」的翁文方和「我會為了這個目標前進」的林月真，面對黨內性騷慣犯，也只能選擇暫時私了「等選上再說」。但她認為，現實政治遠比戲劇複雜，現實中的人民，也比戲劇中的選民更有智慧。我們應該對人民有更多信心，我們可以有更多作為。

苗博雅也強調，從政至今，她堅定相信多數的臺灣人民有清晰的判斷力，能夠看出誰是真正有誠意、有能力解決問題的政治領袖；多數的人民可以分辨誰是只會製造問題但無意解決問題的投機者。她直言，寧可流失選票，也要解決問題、貫徹信念，置之死地而後生的智慧與勇氣，正是領導力的絕佳證明，「當你證明了你的政治勇氣與領導力，選民自然會給予肯定。」

因此，苗博雅認為，民進黨不必與其他政黨辯論「誰比較爛」，該做的是用實際行動證明「誰比較好」。她表示，民進黨應該提出最高標準的黨內性平事件處理辦法，讓其他政黨也必須跟上。這才是爭取延續執政的政黨該有的氣魄。

苗博雅最後強調，性別平等不是小事，它是台灣未來的一部分，關心台灣未來的人，都應該共同為落實性別平等努力；高舉性平價值的各政黨，都應該攜手為打造更安全的政治工作環境而合作，「政治家不能只等待社會改變，我們要向社會證明，我們就是那個可以帶來改變的人。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
牛肉麵店遭爆抹布水煮麵！外送員批：店家硬拗「根本沒換水」
董座「3年收入僅5500」傻眼了
本周「午後雷雨特猛」可能下到半夜！周末梅雨到
LIVE／牛肉店爆抹布水煮麵！老闆最新回應　5億生律師槓中檢
陸生問「中華民國有無包括大陸」　柯文哲笑答：你還回得去中國嗎
快訊／抹布水煮麵！　老闆認了：頂多石牌店收掉不做
快訊／前議長涉「詐領助理費」　住處遭搜索
玩不到了！日本環球影城「人氣設施」9月起閉園

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

性騷擾申訴期限僅1年　民進黨團盼延長：還有3種管道

性騷風波還有未爆彈？　前綠委坦言：已接到很多訊息

福島核廢水4年後抵台　柯文哲喊「不擔心」：日本是負責任的大國

遭控性騷擾何志偉致歉　民進黨團喊尊重

賴清德自稱想與習近平共進晚餐　柯文哲酸「中共同飯人」

侯友宜民調墊底　林為洲嘆「選戰很殘酷」：哪裡弱都被看出來

傅崐萁翻版？藍智庫前研究員曾柏文爆性騷　侯友宜：勿枉勿縱

陸生問「中華民國有無包括大陸」　柯文哲笑答：你還回得去中國嗎？

公務人員明年退休給付是否調整？　行政院最新說明

非綠大聯盟！郭台銘與柯文哲怎麼配？　陳玉珍：都在討論中

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

性騷擾申訴期限僅1年　民進黨團盼延長：還有3種管道

性騷風波還有未爆彈？　前綠委坦言：已接到很多訊息

福島核廢水4年後抵台　柯文哲喊「不擔心」：日本是負責任的大國

遭控性騷擾何志偉致歉　民進黨團喊尊重

賴清德自稱想與習近平共進晚餐　柯文哲酸「中共同飯人」

侯友宜民調墊底　林為洲嘆「選戰很殘酷」：哪裡弱都被看出來

傅崐萁翻版？藍智庫前研究員曾柏文爆性騷　侯友宜：勿枉勿縱

陸生問「中華民國有無包括大陸」　柯文哲笑答：你還回得去中國嗎？

公務人員明年退休給付是否調整？　行政院最新說明

非綠大聯盟！郭台銘與柯文哲怎麼配？　陳玉珍：都在討論中

陸商務部：持續擴大市場准入　取消或放寬外資准入限制

台大港生劉家儀獲保釋　臉書報平安：遭港警以「煽動罪」扣查

抹布水擰進煮麵鍋！北投知名牛肉麵今關門　衛生局稽查撲空

G2奪關鍵勝利　熱火阿德巴約喊話：回主場繼續好表現

野生捕獲陳奕迅…驚見陪吃女子不是老婆！　17年正宮曬照罕見破例

台積電「企業文化太嚴苛」激怒美員工　外媒曝：公司並未為美國做好準備

9歲男童玩太空球「被狂風吹上天」　整個人飛天後墜地傷重送醫

2023畢業生夢幻工作排行出爐　男性最想當YouTuber、女性第一名是這行業

超雷大媽考駕照…繫安全帶「1動作」　考官傻了

民進黨深陷性騷擾案　充分顯露權力使人腐化

政治熱門新聞

何志偉遭控肢體性騷道歉了

何志偉遭控肢體性騷　在他右臂寫電話號碼

前國民黨智庫曾柏文深夜致歉

女遭戳胸被阻報警！張斯綱點名吳思瑤

民進黨58立委直接封殺「檢討性騷」！會議記錄曝光

民進黨性騷8案狂燒！事件脈絡一次看

陸軍中校體測...突倒地抽搐死亡

郭台銘「保溫、秀肌肉！」　3腹案拚敗部復活

陸生問這一題　柯：你還回得去嗎？

曾柏文被控性騷道歉　受害者批說謊

藍綠性騷擾連環爆　翟神曝3招辨別

林靜儀：性騷加害者若非民進黨的人，討論就少了

高嘉瑜駁斥收「紅色捐款」喊告網友

女記者控遭傅崐萁性騷　國民黨高層反嗆「轉移焦點」：民進黨爛死了

更多熱門

相關新聞

民進黨性騷案連環爆挨罵　游盈隆：某個角度來看不見得是壞事

民進黨性騷案連環爆挨罵　游盈隆：某個角度來看不見得是壞事

自民進黨開始向外延燒的政壇性騷風暴持續擴大，連國民黨、民眾黨都被爆出有類似案例。對於民進黨近日所承受的砲火，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台灣社會對民進黨的期望和要求比較高，同樣的問題，民眾對民進黨就比較不能諒解，對國民黨就覺得習以為常。這是台灣政治發展一路走來所造成的，某個角度來看對民進黨也不見得是壞事。

賴清德：非核家園的理想沒有改變

賴清德：非核家園的理想沒有改變

親賴立委遭控性騷　賴清德說話了

親賴立委遭控性騷　賴清德說話了

「通靈少女」當裁判曾遭闖房門

「通靈少女」當裁判曾遭闖房門

分析政壇性騷風暴熱搜排行　她：擴展下去對各黨都非常麻煩

分析政壇性騷風暴熱搜排行　她：擴展下去對各黨都非常麻煩

關鍵字：

民進黨性騷擾苗博雅

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

何志偉遭控肢體性騷道歉了

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

家家曝「阿公見過人魚」：漁船視他們為厄運

女兒錄取「世界TOP3藝術學院」！侯昌明激動哭了：侯家之光

豪雨襲高雄　陳其邁：水情中心三級開設

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

宜蘭入夜大豪雨　8縣市豪大雨特報

今午後大雨地區曝　全台連7天防「劇烈天氣」

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面