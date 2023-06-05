性騷風波只重創綠營？　苗博雅：不用「比爛」要證明「誰比較好」

▲社民黨台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

近日政壇「#MeToo」風波延燒，藍綠皆有性平爭議發生，但外界普遍認為對民進黨的形象更是重創。對此，社民黨台北市議員苗博雅4日就在臉書表示，民進黨不必與其他政黨辯論「誰比較爛」，該做的是用實際行動證明「誰比較好」，讓其他政黨跟上，這才是爭取執政延續的氣魄；苗博雅強調，刮除爛肉、壯士斷腕需要無比的決心與勇氣，正在競選總統的黨主席賴清德更該展現解決問題、化危機為轉機的領導力。

苗博雅指出，台灣民主化三十五年來，民進黨結合民間團體的力量，從在野到執政，推動了性平三法及防暴三法，近年推動婚姻平權、同婚收養、跟騷法、性別工作平等法修正，性私密影像犯罪防制四法，都是認真奮鬥、用心付出的軌跡，這些實績，讓民主進步黨吸引大批重視性別平等價值的支持者，收穫了青年、女性、同志的支持。但她提到，長年來因為「大局為重」的緊箍咒，對於黨內幹部的性平教育不足，性騷擾、性別霸凌、職場霸凌處置輕忽，不重視申訴管道的暢通，黨幹部無法妥適處理性平事件，甚至有黨職幹部成為霸凌加害者。

「由於這些怠惰、姑息，累積許多傷害，如今正讓民進黨付出代價」，苗博雅表示，黨內性平事件並非民進黨獨有的問題，相較於檯面上其他政黨，民進黨被人民用最嚴格的標準檢視，有兩個原因，她指出，第一，它是執政黨，也早已宣示要爭取延續執政；第二，它是擁有最多重視性平理念的支持者、黨員、黨工、黨公職的政黨。

苗博雅提到，不用等到政敵攻擊，它的支持者就會用最嚴格的標準檢驗，強烈要求反省、檢討。來自黨內、支持者的壓力，是任何政黨最不敢輕忽的聲音；而全國的人民也正在觀察，民進黨是否能落實她一路以來高舉的性平價值？能否做到自己所推動的立法？目前正在爭取領導國家的主席賴清德，將會如何帶領民進黨面對問題、解決問題、走出危機？

「民進黨若要爭取延續執政，就必須面對支持者和人民的高度期待」，苗博雅強調，民進黨必須以實際的改革，讓自己的黨工、黨公職、支持者信任黨內的性平事件處理機制，不僅能公平調查事件，也要讓受害者免受不當壓力影響。此外，她也提到，正在競選總統職位的主席賴清德，面對民進黨遭遇的危機，每一次的言詞、行動，必須讓人民清晰理解賴主席的領導風格，證明賴清德擁有解決問題、化危機為轉機的領導力。

苗博雅表示，刮除爛肉、壯士斷腕需要無比的決心與勇氣。對流失選票的恐懼，是政壇大多數性平事件被包庇、隱匿的主因，她舉例，即使是戲劇《人選之人》中「不要就這樣算了」的翁文方和「我會為了這個目標前進」的林月真，面對黨內性騷慣犯，也只能選擇暫時私了「等選上再說」。但她認為，現實政治遠比戲劇複雜，現實中的人民，也比戲劇中的選民更有智慧。我們應該對人民有更多信心，我們可以有更多作為。

苗博雅也強調，從政至今，她堅定相信多數的臺灣人民有清晰的判斷力，能夠看出誰是真正有誠意、有能力解決問題的政治領袖；多數的人民可以分辨誰是只會製造問題但無意解決問題的投機者。她直言，寧可流失選票，也要解決問題、貫徹信念，置之死地而後生的智慧與勇氣，正是領導力的絕佳證明，「當你證明了你的政治勇氣與領導力，選民自然會給予肯定。」

因此，苗博雅認為，民進黨不必與其他政黨辯論「誰比較爛」，該做的是用實際行動證明「誰比較好」。她表示，民進黨應該提出最高標準的黨內性平事件處理辦法，讓其他政黨也必須跟上。這才是爭取延續執政的政黨該有的氣魄。

苗博雅最後強調，性別平等不是小事，它是台灣未來的一部分，關心台灣未來的人，都應該共同為落實性別平等努力；高舉性平價值的各政黨，都應該攜手為打造更安全的政治工作環境而合作，「政治家不能只等待社會改變，我們要向社會證明，我們就是那個可以帶來改變的人。」