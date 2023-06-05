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郭台銘「保溫、秀肌肉！」　3腹案拚敗部復活

郭台銘爭取藍營總統提名失利後，郭營內部握有3套腹案助郭在政壇敗部復活。圖為郭與新創團隊座談。（翻攝郭台銘臉書）

▲郭台銘爭取藍營總統提名失利後，郭營內部握有3套腹案助郭在政壇敗部復活。圖為郭與新創團隊座談。

圖文／鏡週刊

國民黨總統參選人侯友宜獲徵召後，爭取提名失利的鴻海集團創辦人郭台銘是否轉向與民眾黨總統參選人柯文哲結盟，勢將牽動選情。本刊掌握，在國民黨全代會正式提名侯之前，郭營將空、陸戰齊發，一方面握有三套腹案助郭在政壇敗部復活，持續擴大聲勢及影響力，另對侯郭合則不把話說死，以時間換取向藍營叫牌的空間。至於政壇熱議的柯郭合，柯力拚坐二望一，堅定參選到底的態度不變，並循「高虹安模式」劃下柯郭合作的底線，以維持民眾黨的主體性。

國民黨5月17日宣布徵召新北市長侯友宜角逐明年總統大選，爭取提名失利的鴻海集團創辦人郭台銘傳出不滿黨中央的徵召作業，令藍營陷入整合難題，多份民調更顯示，侯非但沒有慶祝行情，近期甚至被民眾黨總統參選人柯文哲反超，出現「死亡交叉」，同月30日，郭在金門與柯合體，一句「我跟柯市長海誓山盟！」更催化藍營分裂的危機，內部換侯聲浪四起。

▼侯友宜（圖）獲國民黨徵召沒有慶祝行情，民調甚至與柯文哲死亡交叉，黨內出現「換侯」聲。

侯友宜（圖）獲國民黨徵召沒有慶祝行情，民調甚至與柯文哲死亡交叉，黨內出現「換侯」聲。（翻攝鏡新聞）

本刊掌握，在國民黨7月23日全代會正式提名侯友宜前，郭營將持續在輿論空戰強攻徵召過程的黑箱疑雲，陸戰則透過演講、座談，甚至與柯文哲等政壇要角會面持續秀政治肌肉，營造有能力整合在野的非綠共主聲勢，內部更握有3套腹案伺機而動，助郭在政壇敗部復活，對於藍營寄望的侯郭合，郭也未把話說死，目的在以時間換取向藍營叫牌的空間。

國民黨宣布徵召侯友宜後，郭先短暫赴日散心，返台後敗部復活計畫即連日展開。同月28日，他首場「復出」行程便鎖定青年、新創族群對話，表示「最想做的事，就是帶給年輕人新的希望，給青年創業家更大的格局。」次日，挺郭的資深音樂人劉家昌旋即發表公開信，喊話要連署拱郭獨立參選。

▼郭台銘4年前在登記最後一刻棄選總統，柯文哲這次已定調參選總統到底，內部更否決柯郭配、郭柯配的選項。圖為柯郭2019年在823砲戰紀念公園合體。

郭台銘4年前在登記最後一刻棄選總統，柯文哲這次已定調參選總統到底，內部更否決柯郭配、郭柯配的選項。圖為柯郭2019年在823砲戰紀念公園合體。

同月30日，郭更搭私人專機直飛金門參加城隍遶境活動，不但將自己倡議的和平宣言當面遞給副總統賴清德，一天內又三度合體柯文哲，營造柯郭合的想像，前後與綠、白總統參選人同框的另類三腳督，不但成為當天新聞的主角，更壓制侯友宜聲勢。

「郭董現在就是保溫、秀肌肉！」一名郭營策士坦言，郭對於黨中央的確心有不甘，仍在氣頭上，主和派初期幾乎沒聲音，「不敢講、也怕講了郭聽不下去」；但經歷徵召過程後，郭難免有受騙的受害者心理，幕僚就是持續替他搭舞台、造勢，增加他的政治籌碼，「先前對國民黨的大門一直不開，是怕門一開，籌碼就盡失！」

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