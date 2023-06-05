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夫妻飛機托盤桌「替嬰換尿布」！濃厚屎味炸裂　乘客秒衝廁所吐了

一對夫妻帶嬰兒搭飛機，直接把托盤桌當尿布台，公然換尿布，全然不顧同機艙乘客的感受。（示意圖，photoAC）

▲一對夫妻帶嬰兒搭飛機，直接把托盤桌當尿布台，公然換尿布，全然不顧同機艙乘客的感受。（示意圖／photoAC）

圖文／鏡週刊

一對帶著嬰兒的夫妻在飛機上竟然把托盤桌當成尿布台，在座位上換下炸屎的髒尿布，引發周圍乘客的不滿和反感。其中一名女乘客更是忍不住跑去廁所嘔吐，並要求夫妻倆到廁所裡更換尿布。沒想到，那位媽媽卻反過來責罵她沒有同理心，引發網友撻伐。

原PO在社群論壇「Reddit」發文表示，搭機時座位前方坐著一對帶著嬰兒的夫妻，途中寶寶突然炸屎，兩人竟直接在托盤桌上幫小孩換尿布，瞬間臭翻周邊的乘客，原PO甚至臭到想吐，忍不住跑進廁所嘔吐，這才發覺廁所其實有嬰兒尿布台。

之後當那對夫妻再度又出聲討論「寶寶又該換尿布了」，當下原PO建議坐在廁所旁的夫妻應該在廁所換尿布，而非在機艙內更換，讓其他乘客聞到難聞的氣味。

沒想到那位媽媽惱羞成怒直接大罵她沒有同理心，還認為對方無法理解帶嬰兒旅行的壓力有多大，最後是空服員介入，請夫妻到廁所幫嬰兒換尿布，隨後機上也廣播公告「乘客若有換尿布需求，請至洗手間更換」。

貼文曝光後，夫妻行為惹來眾怒，多數人都認為夫妻倆的舉動很沒禮貌，也沒有公德心，「想到要在換尿布的托盤桌上飲食，就讓我想吐」，並且痛斥兩人舉止讓人作嘔，不該將帶嬰兒旅行當作藉口，直言「父母帶著孩子搭飛機的確不輕鬆，但這不該是粗魯無禮的藉口，尤其是當洗手間有尿布台可以使用」。

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