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台志願軍烏克蘭戰場歸來！轉角遇「大批俄軍」愣住　英勇全殲滅

台灣人Cai（左）與陳晞（右）去年在法國結識，決定共赴烏克蘭，加入國際志願軍行列。兩人是隊友，在烏克蘭待了八個月，多次共歷生死關頭。

▲台灣人Cai（左）與陳晞（右）去年在法國結識，決定共赴烏克蘭，加入國際志願軍行列。兩人是隊友，在烏克蘭待了八個月，多次共歷生死關頭。

圖文／鏡週刊

烏俄戰爭持續15個月，烏軍去年秋季大反攻捷報連連，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）近日更公開表示：「是時候奪回屬於我們的東西。」

台灣人陳晞、Cai（化名）加入烏克蘭國際志願軍，去年9月進入烏東，一路參與秋季大反攻。烏軍高歌猛進，俄軍急調軍火，一條位於烏克蘭東部重地、貫穿南北的「P66公路」成為兵家必爭之路。陳晞與Cai沿P66南下，與俄軍正面交鋒，隨烏軍收復數千平方公里失土。今年5月，烏軍正式發動春季大反攻前，他們暫離戰場。陳晞曾因俄軍襲擊，臉部灼傷；同場轟炸中，Cai遭彈片貫穿腳掌，失去2隻腳趾。2人才回台灣，心卻還在沙場。

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多活了半年以後，他們將那場戰役戲稱為「轉角遇到愛」。

當然，那並不是什麼浪漫的故事。

2022年9月至10月，烏克蘭發起大反攻，烏軍陸續奪回東北部哈爾科夫州（Kharkiv）多數聚落、拿回烏東頓內茨克州（Donetsk）重鎮利曼（Lyman）。儘管如此，俄羅斯仍宣布吞併烏克蘭盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）四州。十月底某日，台灣志願軍陳晞、Cai（化名）守在烏東盧甘斯克州前線，正打算歇下喘口氣。

▼P66公路位處烏東關鍵戰略位置，成為烏俄兩軍交火的必爭之路。

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「是他（陳晞）先發現樹林裡有俄軍的。」Cai指指身邊的隊友陳晞。5月24日，他倆返台隔天，在餐館點了牛肉麵與台式蛋包飯。陳晞朝Cai的碗裡夾了塊牛肉，開始說故事：事發前一日，他們前往盧甘斯克州曾被俄軍占領的村鎮諾沃謝利夫斯克（Novoselivs'ke），成功朝俄軍基地推350公尺。事發當日，這群國際志願軍占領俄軍棄守的陣地，情資顯示俄軍已撤，友軍則在樹林側邊掩護志願軍。班長指示眾人放下沉重背包，輕裝偵察。陳晞心情稍微放鬆，在林間進行偵察任務。當烏軍確定前方安全，班長指示陳晞回頭去取背包，他隻身走回來時路，岔路另一端，忽然冒出一支隊伍。

「我愣住了。他們也愣住了。」他心中千頭萬緒：來者何人？若開槍，會不會打到自己人？來者若是友軍，身上為何全都沒有烏軍的識別膠帶？幾秒後，雙方駁火。

「當我意識到對方是俄軍，馬上往後跑。俄軍開始往我這邊打。我運氣很好，趴在一個斜坡後，子彈一直從我頭上飛過去。我不能抬頭，一抬頭就會被子彈射到。我趴著朝俄軍方向，把身上所有槍榴彈都打光。」陳晞回憶，樹林裡的Cai當時擔任機槍手，朝俄軍猛轟，友軍也隨後趕上，「俄軍火力不敵左右夾攻，後來他們就被殲滅。」他聲線冷靜，朝Cai碗裡撈了幾條牛肉麵，「這個，就是轉角遇到愛的故事。」

據Cai的說法，他離開台灣、輾轉加入烏克蘭國際志願軍（International Legion for the Defense of Ukraine）原因其實並不高尚。他28歲，高職國貿科畢業後賣過咖啡，曾於海軍陸戰隊服役期間受過兩棲訓練，但因負傷並未結訓。他少時愛玩，曾因好賭與其他原因，背上高額債務。2021年8月他決定出國，在法國兜兜轉轉，直至2022年3月，見烏俄戰爭開打，獲准加入烏克蘭國際志願軍。同年5月，Cai暫離烏克蘭，在法國結識有意加入國際兵團的陳晞，決定再次上前線，與陳晞同赴烏克蘭。在軍中，Cai每月薪餉12萬荷林夫納（約新台幣10萬元），他攢了點錢，打算拿來還債。直至今年5月返抵國門，他的債務尚未清償。

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