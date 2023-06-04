陽交大男突遭女同學公審「噁男」傻眼…他吐無辜原因　網力挺提告

圖文／CTWANT

親綠陣營爆出多起性騷事件，從民進黨到基進黨，就連民運人士王丹都被指控性侵，引發輿論譁然。不過，一名就讀陽明交通大學的男網友表示，自己莫名其妙被加入一個外流社團，「有一群人主張這是『噁男試紙』，只要看到有好友在裡面一律刪友」，甚至有系上女生在網路公審他，讓他相傻眼。

原PO在網路論壇Dcard發文，「我到剛剛才被朋友通知說，系上有個女生在公審我？原因是我被發現在某個外流社團裡，然後好像有一群人主張這是『噁男試紙』，只要看到有好友在裡面一律刪友，但我發誓我從來就不知道有這種東西？不知道是誰把我拉進去的，但我一次都沒看過這玩意，結果我去跟她說了後還被回了『誰相信，自己被加入外流社團有可能不自知』？」

男網友表示，「我只覺得如果我在完全不知情的情況下，被加入這種社團，被女性朋友發現後完全不告知，並且在不知情的前提下被公開身分公審，被說是噁男跟臭ㄐㄐ，我大概會超級超級受傷，然後我會想把你們這些小王八蛋告死。『有的社團進入頁面就會被加入』，表示裡面不一定全都是知情並支持偷拍外流的噁男好嗎？」

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原PO無奈喊，「不要沒查證就亂污衊人好嗎！私訊一下友善告知並請求退出群組，這樣有很困難嗎？你們這些被傷害過的女生確實很值得同情，但你們這樣的做法根本沒有任何幫助好嗎！只會讓原本想幫助你們的人變得越來越少而已。至少我就很心累，幫過不少女生聽他們被噁男騷擾的經歷，結果現在那些被我幫助過的人還反過來咬我一口」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「支持給他們難堪。他們就是法律上就觀看外流影片這件事於法無據只能從道德立場加以批判，殊不知力道稍有不慎可能觸法」、「現在怎麼好像有種在做思想審查的感覺」、「支持提告！這算公然侮辱了吧」、「有些女生真的是有病，不要一竿子打翻一船人好嗎？說加入的就全部都是噁心的人唷」。

▼（圖／翻攝自Dcard）

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