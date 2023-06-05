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大陸 大陸焦點 特派現場

兒溺水亡⋯老媽媽「想領帳戶遺產」屢遭拒崩潰　銀行這樣說

兒溺水亡⋯老媽媽「想領帳戶遺產」屢遭拒崩潰　銀行這樣說

▲婦人到銀行想領走過世兒子的錢，卻一再被拒絕。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大陸哈爾濱市阿城區一名趙姓婦人日前才承受白髮人送黑髮人的痛，怎料到沒有收入的她，到銀行想領走過世兒子的錢，卻一再被拒絕。對此哈爾濱市阿城區人民法院審理後，判銀行應將趙婦兒子的錢支付給趙婦。

根據陸媒《九派新聞》報導，79歲趙姓婦人淚訴，丈夫去世，兒子也於2022年12月溺水身亡，由於兒子生前未婚無配偶也無子女，因此唯一法定繼承人就是她。

她日前因為沒收入，因此到銀行想領取兒子留下的41萬人民幣（約新台幣177.5萬）過活，不料卻被拒絕。趙婦表示，銀行說因為不能辨識她是否為唯一法定繼承人，因此拒絕給她領走錢，自己只好告到法院。

法院審理後查明，趙婦與孫姓男子確實為母子關係，加上其父也已去世，因此趙婦為孫男的唯一法定繼承人，判銀行需把孫男存款41萬人民幣（約新台幣177.5萬）及利息支付給趙婦，並協助其辦理相關取款手續。

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