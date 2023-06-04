媒體人曾柏文遭控性騷慣犯　「深夜車內聊天」手法高度雷同

▲女作家們指控曾柏文性騷擾的過程高度雷同。（圖／達志／示意圖）

記者呂晏慈／台北報導

政壇「#MeToo」風暴持續延燒，著有《你的孩子不是你的孩子》、《上流兒童》等作品的作家吳曉樂4日透過臉書控訴，媒體人曾柏文長期性騷擾女性，自己收到至少5位曾有類似經歷的女性的私訊，「為什麼女性只是想好好寫稿，參與公共討論，卻得面對你的碰觸、暗示、邀約？」並有不只一人發文控訴也有類似的經歷，引發藝文圈譁然。

曾柏文經常在臉書上以「Albert Tzeng」的名稱發表時事評論觀點，他曾在國民黨主席朱立倫擔任新北市長期間，成為新北市政府參議，也曾於國民黨立委江啟臣擔任黨主席期間，擔任改革委員會「兩岸論述」組成員，亦曾擔任香港媒體《端傳媒》評論總監。

吳曉樂日前透過臉書控訴，多年前曾柏文以書寫為由邀她碰面，原本她建議去吃宵夜，未料曾提出「不如我們就在車子內聊天吧」，隨後放倒了椅背，雙手交叉擱在腦後，閉上雙眼，又突然談到自己跟妻子的問題，還說兩人的頻率其實更靠近，他在妻子身上難以找到類似的感受。

吳曉樂表示，「那股不安寧的感覺又回來了，我只好把話題帶到Ａ（指曾柏文）的小孩身上，不斷地詢問孩子的近況，平常跟妻子怎麼分工照顧小孩。我隱約覺得我必須不斷地把話題繞到他的妻小，我才可以脫困，才可以表示『我沒有那個意思』」，後來曾嘗試再跟自己約見面，說要拿一些寫稿相關的東西給自己，她的回應是：其實可以用寄的，不然，不拿也沒關係。

事隔兩天後，吳曉樂今天透過臉書點名，曾柏文昨天傳訊息跟自己道歉，「短短一天，我收到3位女性的私訊（如今變成5位）說他們遇到類似的遭遇」，她質疑：過去十幾年，曾到底是對哪些人，各自做了什麼？為什麼女性只是想好好寫稿，參與公共討論，卻得面對曾的碰觸、暗示、邀約？她也向外界呼籲，「如果你有聽過曾先生類似的事蹟，也請說出來」。

女作家趙思樂也透過臉書揭露，2017年底，她也曾被曾柏文騷擾，當時曾任端傳媒評論主編，自己作為常在端傳媒發稿的特約記者，到台灣自然要拜會，曾先是以趕截稿時間為由，說只能約晚上10點在某咖啡館見，當晚出現後，說稿子沒寫完，直接在自己面前趕稿而非聊天，趕到咖啡館關門，他就提出開車換一個地方，自己也只能答應。

「但我上車後，他又說，自己還是不想去咖啡館或宵夜，轉而說我們去立法院（還是行政院⋯因時間有點久忘記了）後面的停車區，沒什麼人，可以靜靜聊會天」，趙思樂說，當時自己緊張得全身僵硬，已經忘記曾跟自己聊什麼，只記得自己不斷地提跟自己跟先生的關係和情意，並且不斷講中國抗爭的悲慘故事破壞氣氛，「熬到午夜12點還是1點，曾柏文終於覺得索然而送我回家」。

對此，國民黨回應表示，據了解曾先生為智庫無給職特約副研究員，以前曾有專案合作過，現今並無合作關係，相關事件當事人也已公開表達接受曾先生之道歉，一切尊重事件當事人感受與處理。如有需要國民黨協助部分，會秉持堅決守護性別平等及女性權益立場，循既有性平調查機制妥適處理。

國民黨再次重申，對於黨務職場內部，人事部門均依照相關法規設立各種防治與救濟機制，至於其它場域性平事件有涉及本黨黨員部分，考紀會也有相關辦法處置。無論哪一個職場或環境，國民黨一定以最高標準處置，堅決捍衛性別平等與女性權益，沒有模糊的空間。