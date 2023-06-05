　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

變態女護士「毒殺2病患」：幫他們解脫！

40歲護理師被控殺害2名患者。（示意圖／Shutterstock）

▲40歲護理師被控殺害2名患者。（示意圖／Shutterstock）

圖文／CTWANT

美國賓州發生護理師幫病患加工自殺疑雲，40歲護理師普雷斯迪（Heather Pressdee）被控對3位病患注射過量胰島素，並導致其中2人死亡，但普雷斯迪堅稱自己是在幫對方解脫，且其中一人還主動要求她幫忙結束生命。

據《每日星報》報導，普雷斯迪在2022年12月4日及12月25日，分別向55歲與83歲男性患者注射過量胰島素，造成2名住在相鄰病房患者，短時間內相繼死亡；唯一倖存但沒有糖尿病的73歲男患者，急救後保住一命。

一名與普雷斯迪在醫療機構「Quality Life Services」工作的資深護理師則透露，他執業30年從未遇過這種情況，且普雷斯迪曾告訴他，其中一名死者抱怨過「生不如死」。

普雷斯迪被控殺害2名患者。（示意圖／Shutterstock）

▲普雷斯迪被控殺害2名患者。（示意圖／Shutterstock）

普雷斯迪被捕後除坦承犯行，也承認有名解除新冠隔離的患者要求她替自己結束性命，以及2名死者生前的生活條件相當低劣。警方則指出，普雷斯迪自2018年起共在11間醫院工作，曾因虐待病患及同事遭到處分，這次她因2項謀殺、1項襲擊和3項疏忽照顧患者罪被起訴。

延伸閱讀
11人深夜捕魚遇漲潮遭淹沒　4幼童溺斃陳屍河岸
陽交大衰男突遭女同學公審「噁男」傻眼…他吐無辜原因　網力挺提告
「測試機車性能」醸禍！屏東4重機連環撞粉碎四散　2男慘死3傷

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
何志偉遭控性騷！　晚間道歉了　
Paul心臟長4.6公分主動脈瘤！少1片瓣膜「跟劉真同病」
高雄深夜「大雷雨開炸」！國家警報大響
昔台灣隊長罹腦瘤轉行！　聽熟悉木棒聲落淚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

變態女護士「毒殺2病患」：幫他們解脫！

23歲男繳不起帳單　靠賣東西「1年爽賺688萬」秘訣曝光

李尚福大篇幅談台灣　分析：北京憂台海議題國際化

以埃邊境「爆槍戰」以軍3兵、埃1警死亡　緝毒追越界交火

聖母峰登山季已12死　知名嚮導點「1原因」問題層出不窮

狗狗是人類最好朋友？研究曝：這「6種狗」可能超討厭你

印度政府9年來「花數十億美元」建設鐵路　僅2%路線裝設ATP系統

素顏差太多！美妝部落客「長得跟護照不一樣」　差點無法登機

蘇伊士運河又卡船！油輪「發動機故障」海上拋錨　運河單行道被堵

15公尺看台區摔落地面！阿根廷球迷命喪足球場　裁判急喊停

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

蕭敬騰回台飆歌..站鋼琴上喊：台北！　唱《王妃》狂甩立麥「整支舉起來」

自己玩！柴犬咬球放發球機　原地彈跳等噴出模樣超萌❤

變態女護士「毒殺2病患」：幫他們解脫！

23歲男繳不起帳單　靠賣東西「1年爽賺688萬」秘訣曝光

李尚福大篇幅談台灣　分析：北京憂台海議題國際化

以埃邊境「爆槍戰」以軍3兵、埃1警死亡　緝毒追越界交火

聖母峰登山季已12死　知名嚮導點「1原因」問題層出不窮

狗狗是人類最好朋友？研究曝：這「6種狗」可能超討厭你

印度政府9年來「花數十億美元」建設鐵路　僅2%路線裝設ATP系統

素顏差太多！美妝部落客「長得跟護照不一樣」　差點無法登機

蘇伊士運河又卡船！油輪「發動機故障」海上拋錨　運河單行道被堵

15公尺看台區摔落地面！阿根廷球迷命喪足球場　裁判急喊停

喬帥第17度闖進法網8強超蠻牛　續拚大滿貫男單第23冠

金鐘編劇也受害！她反應遭主管性騷、恐嚇　反被女上司指小題大作

四川恐怖山崩「19人不幸罹難」！礦區慘遭掩埋　鐵皮屋成廢墟

兒溺水亡⋯老媽媽「想領帳戶遺產」屢遭拒崩潰　銀行這樣說

路人偶遇怪鳥…「身體薄如紙」像枯草　一查驚呆：是保育類

女工程師「三餐清淡」卻罹脂肪肝！專家一聽飲食嘆：很多人這樣

豪雨強襲高雄！網曝淹水現場　陳其邁：水情中心三級開設

快訊／大雷雨轟2小時　內湖「康樂隧道」土石崩落再度封閉

南宮珉「漢江美景新婚豪宅」內部曝光！　購入6年價差暴增3700萬

變態女護士「毒殺2病患」：幫他們解脫！

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

國際熱門新聞

不單純？義大利船難　21乘客「全是情報員」

馬路竟是瀝青地毯　承包商辯德國技術

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

狗狗是人類最好朋友？研究：6種狗不喜歡人

日網紅議員被全球通緝！今返國「一下機就被逮」

女護士「毒殺2病患」：幫他們解脫

網美素顏差太多　差點無法登機

聖母峰登山季已12死　嚮導點1原因

AI熱潮　華爾街看好1大廠成下一個輝達

李尚福大談台灣　分析：憂台海國際化

孕婦吐出15cm蛔蟲！　1壞習慣把蟲卵吃下肚

以埃邊境槍戰4死1傷　緝毒越界交火

她狂列10點「不想再去南韓」遭韓網炎上

發現1顆新月亮！神秘小行星繞地球已2123年

更多熱門

相關新聞

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

很有生意頭腦！英國一名23歲男子，原本從事建築工地的工作，但因為薪水不夠支付帳單，讓他決定開展副業，在網路上轉售生活用品，沒想到1年就賺了18萬英鎊（約688萬新台幣），相當成功。

男遭女同學公審「噁男」傻眼　網挺告

男遭女同學公審「噁男」傻眼　網挺告

李尚福大談台灣　分析：憂台海國際化

李尚福大談台灣　分析：憂台海國際化

丈夫賞醫師巴掌　怒控性騷他老婆

丈夫賞醫師巴掌　怒控性騷他老婆

美國務院高官訪中　討論雙邊關係關鍵議題

美國務院高官訪中　討論雙邊關係關鍵議題

關鍵字：

周刊王護士北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

何志偉遭控肢體性騷道歉了

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

高樹河堤4車連環撞！2騎士身亡

宜蘭入夜大豪雨　8縣市豪大雨特報

周湯豪高雄開唱「收工滿床都是bra」！黃子佼問1句笑翻

6／5天赦日逢「神醫聖誕」 祈求健康靈驗加倍！

即／雷神夜襲「大雷雨」炸北北宜

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

高雄深夜大雷雨　5地區淹水警戒

李坤城兒再槓上林靖恩　曝錄音「背後原因」：她在演戲

空服員講中文！日籍女乘客機上失控咆哮

4寶媽家中急產第5胎　嬰臍繞頸+發紺

女兒錄取「世界TOP3藝術學院」！侯昌明激動哭了：侯家之光

不單純？義大利船難　21乘客「全是情報員」

更多

最夯影音

更多
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面