變態女護士「毒殺2病患」：幫他們解脫！

▲40歲護理師被控殺害2名患者。（示意圖／Shutterstock）

圖文／CTWANT

美國賓州發生護理師幫病患加工自殺疑雲，40歲護理師普雷斯迪（Heather Pressdee）被控對3位病患注射過量胰島素，並導致其中2人死亡，但普雷斯迪堅稱自己是在幫對方解脫，且其中一人還主動要求她幫忙結束生命。

據《每日星報》報導，普雷斯迪在2022年12月4日及12月25日，分別向55歲與83歲男性患者注射過量胰島素，造成2名住在相鄰病房患者，短時間內相繼死亡；唯一倖存但沒有糖尿病的73歲男患者，急救後保住一命。

一名與普雷斯迪在醫療機構「Quality Life Services」工作的資深護理師則透露，他執業30年從未遇過這種情況，且普雷斯迪曾告訴他，其中一名死者抱怨過「生不如死」。

▲普雷斯迪被控殺害2名患者。（示意圖／Shutterstock）

普雷斯迪被捕後除坦承犯行，也承認有名解除新冠隔離的患者要求她替自己結束性命，以及2名死者生前的生活條件相當低劣。警方則指出，普雷斯迪自2018年起共在11間醫院工作，曾因虐待病患及同事遭到處分，這次她因2項謀殺、1項襲擊和3項疏忽照顧患者罪被起訴。

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