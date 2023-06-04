傅崐萁翻版？藍智庫前研究員曾柏文爆性騷　國民黨：已無合作

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

繼國民黨立委傅崐萁傳出8年前性騷董姓資深媒體人，在餐會當眾強抱又吻頭；今（4）日國民黨再有受害人出面指控，稱智庫研究員曾柏文邀女性在車上聊天，並對女性身體「靠得很近」，還會把手放在膝蓋或肩膀輕拍。對此，國民黨回應表示，曾先生為智庫無給職特約副研究員，現今並無合作關係，並強調一定以最高標準處置，堅決捍衛性別平等與女性權益，沒有模糊的空間。

曾柏文曾任香港《端傳媒》評論總監、國民黨主席江啟臣特別顧問、智庫無給職特約副研究員。繼傅崐萁之後，他接連被多位共事過的女性爆出疑似性騷。包括邀約在車內聊天、對女性身體「靠得很近」，也有把手放在女性膝蓋或肩膀輕拍、觸碰停留好幾秒，而且這樣的事情「一直重複發生」。

對此，國民黨回應表示，據了解曾先生為智庫無給職特約副研究員，以前曾有專案合作過，現今並無合作關係，相關事件當事人也已公開表達接受曾先生之道歉，一切尊重事件當事人感受與處理。如有需要國民黨協助部分，會秉持堅決守護性別平等及女性權益立場，循既有性平調查機制妥適處理。

國民黨再次重申，對於黨務職場內部，人事部門均依照相關法規設立各種防治與救濟機制，至於其它場域性平事件有涉及本黨黨員部分，考紀會也有相關辦法處置。無論哪一個職場或環境，國民黨一定以最高標準處置，堅決捍衛性別平等與女性權益，沒有模糊的空間。