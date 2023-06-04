個資被詐騙亂訂披薩！她指必勝客1嚴重漏洞　業者：謝謝建議

▲女網友表示個資被詐騙拿去亂訂必勝客，驚呼預定系統有漏洞。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡玟君／台北報導

有網友近日表示，自己剛罵完一通詐騙電話，手機簡訊卻突然收到必勝客披薩訂單資訊提醒，原以為是詐騙，結果登入APP發現真的有訂單，還好及早發現並趕快門市取消。網友致電客服反應，卻收到「只要填上註冊過的姓名、電話，和隨便一個email就能下訂」，讓她直呼是必勝客漏洞，品牌應該正視。對此，必勝客回應，謝謝消費者建議，會納入未來優化參考。

該網友在Dcard發文指出，某天接到一封必勝客傳來「已受到訂單」的簡訊，原以為是詐騙，結果登入必勝客APP才發現居然真的有訂單，趕緊通知門市取消，門市也說該訂單是透過網路下單，且上面還寫「請你吃批薩」。

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▲網友認為只要在個資填上註冊過的姓名、電話，以及隨便一個mail即可下訂，是很嚴重的漏洞。（圖／取自免費圖庫pexels）

該網友也打到客服詢問為什麼非本人操作卻可以下單，結果客服回應，只要先將商品放置到購物車，在個資填上註冊過的姓名、電話，以及隨便一個mail即可下訂，讓她直呼是「很嚴重的漏洞，很容易被拿來惡作劇」，且確認家人、朋友都沒有訂購，之後才想到收到簡訊前曾罵過一通詐騙電話，懷疑是被對方利用個資下訂披薩。

該網友除覺的困擾，也認為若是因為這樣，導致門市接單人員接單製作餐點，而客戶多次不取或多位未取，這樣都是浪費的行為吧？呼籲必勝客應該正視該問題。也有網友在下方留言，認為下訂時應該要有簡訊確認訂單。

對此，必勝客回應，該名消費者的訂單問題，當天第一時間已由客服人員協助取消訂單；經過內部檢視後，也確認訂餐系統並無出現個資保護的相關問題；本公司十分重視消費者權利保護，將保留相關追究權利。也謝謝消費者對於訂餐作業流程提供的寶貴建議，將會納入未來優化參考。

