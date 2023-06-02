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「淺水灣版」台版柬埔寨詐騙機房！3人遭軟禁1個月　警攻堅逮5嫌

▲▼ 警攻堅詐騙機房，救出3名被軟禁的被害人。 （圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 警攻堅詐騙機房，救出3名被軟禁的被害人。 （圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市45歲張男、40歲陳女夫妻檔等5人涉嫌共組詐騙犯罪集團，以20萬一本帳戶報酬在網路向租借帳戶，被害人上門後，立刻將人監禁、控制在三芝區淺水灣一處社區大樓內。淡水警方上月30日循線前往攻堅逮捕張男等5人，救出3名被軟禁長達1個月的被害人，起獲「小熊監視器」及大量毒品，全案將依法偵辦。

據了解，張姓主嫌有毒品、詐欺、槍砲通緝罪，其陳姓妻子也是名毒品通緝犯，2人被詐騙集團吸收，利用網路社群平台隨機發送訊息，以20萬元的高價租借銀行帳戶。

▲▼ 警攻堅詐騙機房，救出3名被軟禁的被害人。 （圖／記者戴上容翻攝）

今年4月底，有3名被害人上門面交金融卡及存簿後，馬上被軟禁在新北市三芝某社區大樓。主嫌張嫌行事小心謹慎，為躲避警方追緝，經常更換詐騙據點，甚至將「針孔攝影機」裝設在小熊玩偶內，擺放在屋外鞋櫃上監視外頭動靜，致使警方上門查緝時，犯嫌早先一步逃逸。

淡水警分局接上月30日見時機成熟，大批警力前往攻堅查緝，但屋內的犯嫌似乎早一步察覺警方的查緝行動，當員警破門進屋時，早已人去樓空，然而，主嫌張姓、王姓、吳姓男子及陳姓女子等4人從逃生梯往樓下逃跑時，恰巧遭遇埋伏的員警，一一被壓制上銬，另外1名黃姓犯嫌逕自帶著遭軟禁的石姓被害人藏匿於頂樓夾層，但仍不敵優勢警力被揪了出來。

▲▼ 警攻堅詐騙機房，救出3名被軟禁的被害人。 （圖／記者戴上容翻攝）

淡水分局表示，警方入內搜索，在頂樓夾層逮捕另名黃男，成功救出3名被軟禁1個月的被害人。現場查扣多支犯案用的手機、海洛因、安非他命、大麻、毒哈密瓜錠各式毒品，以及9萬5000元、韓幣10萬元、點鈔機1台、帳冊、施用毒品的針筒及吸食器等贓證物，訊後依詐欺、妨害自由、洗錢防制法、毒品危害防制條例以及通緝罪嫌移送法辦。

▲▼ 警攻堅詐騙機房，救出3名被軟禁的被害人。 （圖／記者戴上容翻攝）

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