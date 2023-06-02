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10電影院聯播！　雲林警打詐微電影《我們與詐欺犯的距離》上映

▲《我們與詐欺犯的距離》微電影首映會，該活動由警察局、縣政府計畫處、新聞處、北港分局、北港秀泰影城共同辦理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲《我們與詐欺犯的距離》微電影首映會，該活動由警察局、縣政府計畫處、新聞處、北港分局、北港秀泰影城共同辦理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

打詐雲林隊出新招，雲林子弟拍攝反詐騙微電影《我們與詐欺犯的距離》搬上電影院大螢幕首映會活動由雲林縣警察局、縣政府計畫處、新聞處、北港分局、北港秀泰影城共同辦理，雲林縣長張麗善表示，盼藉由這次微電影首映會，吸引社會大眾關注反詐騙議題，了解最新詐騙手法，以防止遭受詐騙。

雲林縣警局說明，感謝影業同盟熱心公益，在北港秀泰影城大力支持下，提供場地、設備等各項協助，另此部反詐騙微電影將持續在彰化台灣戲院、彰化員林戲院、斗六中華影城、虎尾白宮影城、嘉義嘉年華影城、羅東日新戲院、宜蘭友愛影城、台北新民生戲院、桃園in89統領影城及新竹新復珍戲院等處院內屏幕或電視牆共同配合播出。

相關影音檔亦提供予本縣各鄉、鎮、市、村、里、鄰長通力合作加強宣導，並由轄內電台、地區電視台、社群媒體網站、社團、KTV、電視牆及人潮聚集場所進行推播，讓更多的民眾來接收反詐騙資訊，期能宣導入里、入戶、入心，讓民眾「銘記在心」，避免落入詐騙集團之陷阱。

雲林縣長張麗善表示，現在科技發達，民眾以為在網路上跟你聊天的是宅男女神，結果卻是中年大叔用深偽（deepfake）技術，把自己變成宅男女神跟你聊天騙你的錢，談感情即要求先匯錢的就是詐騙，因此提醒民眾，網路交友陷阱多，千萬小心不要上當，如有疑問記得要撥打 165 反詐騙專線諮詢。

雲林縣警察局局長林故廷提醒民眾，反詐騙如同防疫，需要全民共同來參與，縣警局接下來要將識詐資訊推廣至轄內各金融機構、超商，組成區域聯防小組，提升攔阻詐騙的量能，藉以守護民眾荷包。希望民眾積極參與公眾事務，多關心周遭事件及親友，將識詐知識口耳相傳出去，多1份關心，少1件被害。

▲《我們與詐欺犯的距離》微電影首映會，該活動由警察局、縣政府計畫處、新聞處、北港分局、北港秀泰影城共同辦理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲《我們與詐欺犯的距離》微電影首映會，該活動由警察局、縣政府計畫處、新聞處、北港分局、北港秀泰影城共同辦理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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