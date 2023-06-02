夫妻「2年入職300間公司」…月薪高達260萬！警深挖背景秒逮捕

▲洪凱。（圖／翻攝自上海電視台）

記者鄭思楠／綜合報導

上海警方近日揭露了一起涉及夫妻團夥的職業騙薪案件，震驚網友。徐玲玲和她的丈夫作為該團夥的頭目，利用精心策劃的欺詐手段，入職了超過300家公司，每月收入超過60萬元人民幣（約新台幣260萬元），給受害企業帶來了巨大的經濟損失。

據上海電視台新聞綜合頻道-新聞坊微信公號消息，沈總是一家金融公司的老闆，今年，公司投資一個新項目，需要招聘一批業務。

第二天，一個名叫洪凱的男子來面試，戴著勞力士手錶拿著LV公文包、豪車鑰匙的他，憑藉著「優秀的履歷」和一流的口才給人事留下了深刻的印象。

除了和沈總是同鄉，洪凱所表現出的業務能力也十分出眾。他手上上市公司的資源，更是讓沈總立馬將2000萬（人民幣，下同）的項目承包給了洪凱。

就這樣，洪凱以3萬元底薪，20%提成被高薪錄用，他帶著另外8個業務一起加入了沈總的公司。

▲沈總。（圖／翻攝自上海電視台）

自打入職後，洪凱他們除了參加例會，從不打卡上班，但工作日誌顯示，他們每天都在跑客戶。可即便如此，卻遲遲沒有客戶簽約。2個多月過去，工資發了20多萬，但他們承諾的業績卻遲遲沒有兌現。

隨後，其中一個業務提供的一張離職證明，徹底暴露了這群人的真面目。出具證明的，的確是他上一家入職的企業，但入職的時間段，卻和在沈總公司的時間幾乎完全重合。就這樣，自知被騙的沈總向浦東警方報案，一個涉及到數百人的「職業騙薪」團夥浮出水面。

實際上，這個洪凱僅是國中學歷，當過仲介和還賣過保險。但就這兩年，平均每月有10家左右的企業給他發月薪，金額從幾千到3萬元不等，時長短的一個月，最長的半年。

經過了一段時間的調查取證，警方認定這夥人和企業之間，絕不是普通的勞務糾紛，而是構成了詐騙犯罪。

警員發現，因為大型企業都有較嚴格的背調制度，騙子們選擇的受害公司，90%都是中小型金融公司，這些企業往往沒有人力、物力對求職者進行背調。在走訪中，警員發現，直到人員離職，很多企業都沒有意識自己被騙。

這家公司的老闆向警方提供了一份在金融行業流傳的黑名單，這份名單上，有260多個疑似騙薪者。

▲徐玲玲。（圖／翻攝自上海電視台）

經過幾個月的調查取證，今年3月8日，浦東警方逮捕了51人。在這夥人裡，比洪凱作案更瘋狂的是徐玲玲夫婦倆，作為「時間管理大師」，兩人在兩年多的時間裡，入職的公司超過了300家。毫不誇張地說，徐玲玲每天的生活，不是在面試，就是在去面試的路上。

導航紀錄清楚地還原了她的極限工作狀態，早上6點起床化妝，7點出門，8點到達A公司打卡簽到，9點多她來到隔壁商務樓參加B和C公司的面試。下午1點，她橫跨半個上海，參加D公司的例會，再去E公司辦理離職手續。隨後，她又去了F、G公司面試。晚上，她去各種酒會交際應酬，挖掘新的公司資源，到家已經是凌晨3點。

徐玲玲曾創下單月入職28家企業的行業紀錄，可以說，她幾乎每天都在不同的公司領工資，夫婦倆僅月薪收入就超過了60萬元（約新台幣）。由於徐玲玲選擇的都是小規模金融公司，因此，當她拿出那份滿是高淨值客戶的名單，大多數老闆都捨不得放手。

一般情況下，頭一個月還能蒙混過關，當老闆開始催促，他們就會找群眾演員。為了更長久的騙企業，這些頭部騙子就開始發展下線，招募不同的層次相對較低的犯罪嫌疑人一同入職公司。而這些犯罪嫌疑人則需要將工資的20%甚至更高的50%、70%返給徐玲玲夫婦。

因此，徐玲玲夫婦倆除了工資收入，提成也相當可觀。正因如此，本來一個小範圍的犯罪行為，被肆意擴張到上百人。

截止目前，警方已經核查的涉案金額超過了5000萬元。