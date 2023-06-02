　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

夫妻「2年入職300間公司」…月薪高達260萬！警深挖背景秒逮捕

▲▼上海一對夫妻兩年入職300家。（圖／翻攝自上海電視台）

▲洪凱。（圖／翻攝自上海電視台）

記者鄭思楠／綜合報導

上海警方近日揭露了一起涉及夫妻團夥的職業騙薪案件，震驚網友。徐玲玲和她的丈夫作為該團夥的頭目，利用精心策劃的欺詐手段，入職了超過300家公司，每月收入超過60萬元人民幣（約新台幣260萬元），給受害企業帶來了巨大的經濟損失。

據上海電視台新聞綜合頻道-新聞坊微信公號消息，沈總是一家金融公司的老闆，今年，公司投資一個新項目，需要招聘一批業務。

第二天，一個名叫洪凱的男子來面試，戴著勞力士手錶拿著LV公文包、豪車鑰匙的他，憑藉著「優秀的履歷」和一流的口才給人事留下了深刻的印象。

除了和沈總是同鄉，洪凱所表現出的業務能力也十分出眾。他手上上市公司的資源，更是讓沈總立馬將2000萬（人民幣，下同）的項目承包給了洪凱。

就這樣，洪凱以3萬元底薪，20%提成被高薪錄用，他帶著另外8個業務一起加入了沈總的公司。

▲▼上海一對夫妻兩年入職300家。（圖／翻攝自上海電視台）

▲沈總。（圖／翻攝自上海電視台）

自打入職後，洪凱他們除了參加例會，從不打卡上班，但工作日誌顯示，他們每天都在跑客戶。可即便如此，卻遲遲沒有客戶簽約。2個多月過去，工資發了20多萬，但他們承諾的業績卻遲遲沒有兌現。

隨後，其中一個業務提供的一張離職證明，徹底暴露了這群人的真面目。出具證明的，的確是他上一家入職的企業，但入職的時間段，卻和在沈總公司的時間幾乎完全重合。就這樣，自知被騙的沈總向浦東警方報案，一個涉及到數百人的「職業騙薪」團夥浮出水面。

實際上，這個洪凱僅是國中學歷，當過仲介和還賣過保險。但就這兩年，平均每月有10家左右的企業給他發月薪，金額從幾千到3萬元不等，時長短的一個月，最長的半年。

經過了一段時間的調查取證，警方認定這夥人和企業之間，絕不是普通的勞務糾紛，而是構成了詐騙犯罪。

警員發現，因為大型企業都有較嚴格的背調制度，騙子們選擇的受害公司，90%都是中小型金融公司，這些企業往往沒有人力、物力對求職者進行背調。在走訪中，警員發現，直到人員離職，很多企業都沒有意識自己被騙。

這家公司的老闆向警方提供了一份在金融行業流傳的黑名單，這份名單上，有260多個疑似騙薪者。

▲▼上海一對夫妻兩年入職300家。（圖／翻攝自上海電視台）

▲徐玲玲。（圖／翻攝自上海電視台）

經過幾個月的調查取證，今年3月8日，浦東警方逮捕了51人。在這夥人裡，比洪凱作案更瘋狂的是徐玲玲夫婦倆，作為「時間管理大師」，兩人在兩年多的時間裡，入職的公司超過了300家。毫不誇張地說，徐玲玲每天的生活，不是在面試，就是在去面試的路上。

導航紀錄清楚地還原了她的極限工作狀態，早上6點起床化妝，7點出門，8點到達A公司打卡簽到，9點多她來到隔壁商務樓參加B和C公司的面試。下午1點，她橫跨半個上海，參加D公司的例會，再去E公司辦理離職手續。隨後，她又去了F、G公司面試。晚上，她去各種酒會交際應酬，挖掘新的公司資源，到家已經是凌晨3點。

徐玲玲曾創下單月入職28家企業的行業紀錄，可以說，她幾乎每天都在不同的公司領工資，夫婦倆僅月薪收入就超過了60萬元（約新台幣）。由於徐玲玲選擇的都是小規模金融公司，因此，當她拿出那份滿是高淨值客戶的名單，大多數老闆都捨不得放手。

一般情況下，頭一個月還能蒙混過關，當老闆開始催促，他們就會找群眾演員。為了更長久的騙企業，這些頭部騙子就開始發展下線，招募不同的層次相對較低的犯罪嫌疑人一同入職公司。而這些犯罪嫌疑人則需要將工資的20%甚至更高的50%、70%返給徐玲玲夫婦。

因此，徐玲玲夫婦倆除了工資收入，提成也相當可觀。正因如此，本來一個小範圍的犯罪行為，被肆意擴張到上百人。

截止目前，警方已經核查的涉案金額超過了5000萬元。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／陳右豪涉嫌性騷擾！　《聯合報》：即日起停職
快訊／蔡沐霖怒發聲明！「我不是翁文方但也不是趙昌澤」
第4位受害女現身！　民進黨「性騷風暴」一次看
小小瑜買台北房孝親　還沒交屋...父「腦血管破裂」過世
快訊／17:48發生規模4.5「極淺層地震」
ATM領4萬「少1動作慘哭」　妹子驚5000元不見！銀行不賠
快訊／高雄27歲男「墜樓身亡」　母崩潰痛哭
快訊／國道1號4車連撞「整台翻了」！　駕駛拋飛慘死
林襄差點惹怒曾國城！　徐乃麟急攔阻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／香港「鑽石山」商場發生砍人案　2人傷重送醫搶救

夫妻「2年入職300間公司」…月薪高達260萬！警深挖背景秒逮捕

遊客「南天門」外大打出手　牛魔王勸架...還有人趁亂拎小孩自拍

台美21世紀貿易倡議正式簽署　陸外交部：已向美方提出嚴正交涉

台美貿易倡議終簽署　包承柯揭大陸不滿「核心原因」：憑什麼

打點滴突遭拔管！陌生男轉插「礦泉水桶」詭稱：這個能消水腫

陸屠宰場「強制灌水」活牛　「吐了繼續灌」就為騙重量！

78歲奶奶超市搶促銷「擠到骨折」　老人戰力強到「鐵門都變形了」

陸媒：黃仁勳或於6日到訪上海

深圳多地連三天輪流「夜間停電」　民眾熱到擠爆周邊酒店

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

李佳穎被求婚「男友菸盒拿出戒指」　沒問關鍵問題...她爆哭喊：我願意！

不滿鄰居設佛堂！博士貼符咒　開5燈狂閃24hrs：驅鳥求平安

T.O.P正式切割BIGBANG：早就退團！　狂發報導截圖「塗掉團名」

快訊／香港「鑽石山」商場發生砍人案　2人傷重送醫搶救

夫妻「2年入職300間公司」…月薪高達260萬！警深挖背景秒逮捕

遊客「南天門」外大打出手　牛魔王勸架...還有人趁亂拎小孩自拍

台美21世紀貿易倡議正式簽署　陸外交部：已向美方提出嚴正交涉

台美貿易倡議終簽署　包承柯揭大陸不滿「核心原因」：憑什麼

打點滴突遭拔管！陌生男轉插「礦泉水桶」詭稱：這個能消水腫

陸屠宰場「強制灌水」活牛　「吐了繼續灌」就為騙重量！

78歲奶奶超市搶促銷「擠到骨折」　老人戰力強到「鐵門都變形了」

陸媒：黃仁勳或於6日到訪上海

深圳多地連三天輪流「夜間停電」　民眾熱到擠爆周邊酒店

快訊／香港「鑽石山」商場發生砍人案　2人傷重送醫搶救

疑遭下毒！5億高中男手上4針孔　知情人士：只有1孔「急救留下的」

故意保送林安可失策　曾總談當下選擇

性騷連環爆《人選之人》真實上演！編劇發聲「給予受害者最大支持」

季芹夫婦「兩天登兩個百岳」！　王仁甫爬到癱軟：離山難只一線之隔

媽嫌沒錢沒房！90K妹子不分手　「超愛男友1點」網看傻了

快訊／陳右豪涉嫌性騷擾！　《聯合報》發布聲明：即日起停職

范雲：必須改革縱容性騷擾的組織文化　將黨內申訴機制打掉重練

唐鳳會見吐瓦魯外長訪團　分享數位政府台灣經驗

老婆坐車喊熱…黃少谷「秒脫衣幫遮陽」！　她一看笑瘋：該說什麼

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

大陸熱門新聞

剛送女兒上學！父中午接學校電話：孩子去世了

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺頂死在牆上

接女友下班遭計程車撞上！學生情侶1死1命危

5塊餅4兄弟分怎整除？學童答案超心疼

黑衣男1分鐘內連殺2人　母子慘死畫面曝

妹子16秒換6張臉　網友驚：只有馬甲線是真的

童心童趣　滬台親子攜手慶六一

女子海邊拍照突遇「瘋狗浪」瞬間消失 同行者跳海搶救仍不治身亡

局長浴血激戰女業務！　正宮群發海量無碼肉照　

奶奶超市搶促銷倒地　竟被「擠到骨折了」

她摔倒包包打翻！「大量保險套」撒滿地超尷尬

兩岸同婚修法為何沒進度？

夫妻2年入職300間公司…月薪高達260萬！

陸貪官假釋期要官媒刪除「懺悔影片」：不刪我百分之百告你

更多熱門

相關新聞

「淺水灣版」台版柬埔寨詐騙機房！3人遭軟禁1個月　警攻堅逮5嫌

「淺水灣版」台版柬埔寨詐騙機房！3人遭軟禁1個月　警攻堅逮5嫌

新北市45歲張男、40歲陳女夫妻檔等5人涉嫌共組詐騙犯罪集團，以20萬一本帳戶報酬在網路向租借帳戶，被害人上門後，立刻將人監禁、控制在三芝區淺水灣一處社區大樓內。淡水警方上月30日循線前往攻堅逮捕張男等5人，救出3名被軟禁長達1個月的被害人，起獲「小熊監視器」及大量毒品，全案將依法偵辦。

詐騙不成「堵你」恐嚇　花蓮女嚇壞報警求助

詐騙不成「堵你」恐嚇　花蓮女嚇壞報警求助

陸媒：黃仁勳或於6日到訪上海

陸媒：黃仁勳或於6日到訪上海

2台人被下藥綁到KK園區！刑事局出手了

2台人被下藥綁到KK園區！刑事局出手了

大清早詭異來電　妹子主動報本名嚇壞

大清早詭異來電　妹子主動報本名嚇壞

關鍵字：

騙子上海詐騙

讀者迴響

熱門新聞

剛送女兒上學！父中午接學校電話：孩子去世了

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

酒醉女露營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

抗性澱粉助攻「名嘴減重20公斤」　專家最推薦這3類

抗癌網紅認了裝病「欺騙所有人3年」：我罪該萬死

抗癌網紅「裝病3年」　老公發聲：真的變智障

林志玲掩面爆哭「媽媽病情迅速惡化」

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

即／台南水產店爆槍擊！他持步槍當街掃射20多發

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

5億高中生墜樓前　配偶哥哥請假到案發現場

男友爸媽請吃飯「卻要她付錢」　吃完更傻眼！

下班趕快買！威力彩飆2.1億　「3生肖」財運旺爆

更多

最夯影音

更多
連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！
請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面