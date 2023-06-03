快訊／胡志強大讚侯友宜：他非普通人　「只有他能給台灣好的未來」

▲侯友宜在台中出席首場青年座談會，前台中市長胡志強以神秘嘉賓的身份現身。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台中報導

國民黨總統參選人侯友宜今（3）下午在台中出席首場青年座談會「侯侯拚未來─侯友宜與中部青年『友』約」。在活動的最後前台中市長胡志強以神秘嘉賓的身份現身，大談3個一定要支持侯友宜的原因，並表示，「他不是普通人」，為了台灣人，未來有再大危機也不會怕，只有他可以帶給台灣最好的未來。

侯友宜今在台中出席首場青年座談，與年輕立法委員參選人黃健豪（北區北屯）、羅廷瑋（中西東南區）、廖偉翔（西屯南屯）等人暢談社會議題。活動最後胡志強以神秘嘉賓身份現身會場，讓眾人拍手鼓掌。

胡志強說，有三個原因大家一定要支持侯友宜。他30年前就認識侯友宜這個人了，但是狀況非常特別，當時侯在台北市警察局工作，而他的兒子當時就在健康幼稚園火燒車事件中喪命，但從那個事情中，他看到侯友宜非常冷靜低調，了解可能是因他警察特質關係。

胡志強指出，第二件則是陳進興案，那個案子全台灣都非常緊張，他是時任的外交部長，全部人都在關心此事，結果在事發的當天晚上，侯友宜沒帶槍，一個人前往屋內與陳進興談判，最終事情圓滿解決，「中華民國有這樣的警察一定很多，但是有哪一個指揮官肯這樣做的？」

「他不是普通人」胡志強說，第三件事，他對侯友宜說，「你身上有著我們大家的付託」，台灣的未來希望有侯友宜當選可以走更好的路，相信未來絕對和平、繁榮，詐騙越來越少、治安越來越好。

胡志強再說，未來面對的挑戰還是很多，「侯市長，你已經沒有退路了，所以要拜託你大步向前進，為台灣的前途，盡所有力量，一起拼下去」，「我心裡有一個體會，只有他可以帶給我們最好的未來」。