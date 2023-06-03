新北蘆洲建商捐贈公益獎學金「8校受益」侯友宜大讚：改變的力量

▲▼崇利建設公司捐贈公益獎學金。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲在地建商崇利建設公司總經理楊宗翰，平常愛公益、廣結善緣，今年過年發紅包給社區居民時，有位教師向他表示，她將他贈與的紅包入帳學校學童急難救助基金，善意的舉動讓楊宗翰很感動，因此在畢業季，他決定將獎金頒給蘆洲8所學校學生。新北市長侯友宜特別錄影讚賞，「獎學金不僅僅是一次捐贈，更是一個改變未來的力量」。

崇利建設公益獎學金頒獎活動今天上午在蘆洲區公所大禮堂舉辦，獎學金將捐贈給蘆洲國小、鷺江國小、成功國小、忠義國小、仁愛國中、蘆洲國中、鷺江國中、三民高中（含國中部）八所學校學生，除了頒發給表現優異的學生，也將頒給特殊生，讓學生及其家庭能得到更多資源運用。

新北市副市長劉和然、不分區立委吳怡玎、三重蘆洲區議員王威元、黃桂蘭、顏蔚慈、彭佳芸、李余典、前議員李坤城等都到場參加，氣氛溫馨。

蘆洲區公所介紹，崇利建設是深耕蘆洲多年的老字號建商，二代接班的總經理楊宗翰更有著創新思維，他也長期關注在地事務，因此擔任連續2屆新北市政顧問，也是最年輕的市政顧問，對蘆洲大小事貢獻一直不遺餘力。2年前疫情趨緩學生重返校園時，崇利建設捐贈561台自動感應洗手消毒測溫一體機予蘆洲中小學，這次的公益獎學金捐贈，顯示對於教育和公益的重視。

楊宗翰表示，他曾當選母校蘆洲國中及成功國小的傑出校友，他很感激在蘆洲師長的栽培。談到這次捐贈獎學金的起心動念，他表示源自收到一位街坊鄰居仁愛國小老師的手寫信，那位老師說，她將崇利建設所贈的紅包入帳仁愛國小學校學童急難救助基金，善心的舉動讓楊宗翰很感動，決定將獎金頒給蘆洲8所學校學生。

新北市長侯友宜特地錄製影片讚賞，藉由這次的活動，他看到了一個繁榮和進步的台灣，看到了共同的未來，崇利建設這項公益行動，不僅僅是一次捐贈，更是一個改變未來的力量。

新北市副市長劉和然特地到場參加並表示，今天拿到的獎學金，更是一種愛的力量，教育讓我們看到一個國家的未來。投資在未來的同學身上，這無疑是最好的投資。

蘆洲區長陳炳仲表示，蘆洲在地有許多優質企業，崇利建設就是其中之一，很感謝他們對蘆洲發展的支持。此次捐贈獎學金的行動非常有意義，除了實質資源鼓勵學生勇敢追求自己的夢想，也讓學生對自己生長的家鄉有更多了解與認同。