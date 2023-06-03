　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北蘆洲建商捐贈公益獎學金「8校受益」侯友宜大讚：改變的力量

▲▼崇利建設公司捐贈公益獎學金。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼崇利建設公司捐贈公益獎學金。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導　

新北市蘆洲在地建商崇利建設公司總經理楊宗翰，平常愛公益、廣結善緣，今年過年發紅包給社區居民時，有位教師向他表示，她將他贈與的紅包入帳學校學童急難救助基金，善意的舉動讓楊宗翰很感動，因此在畢業季，他決定將獎金頒給蘆洲8所學校學生。新北市長侯友宜特別錄影讚賞，「獎學金不僅僅是一次捐贈，更是一個改變未來的力量」。

崇利建設公益獎學金頒獎活動今天上午在蘆洲區公所大禮堂舉辦，獎學金將捐贈給蘆洲國小、鷺江國小、成功國小、忠義國小、仁愛國中、蘆洲國中、鷺江國中、三民高中（含國中部）八所學校學生，除了頒發給表現優異的學生，也將頒給特殊生，讓學生及其家庭能得到更多資源運用。

▲▼崇利建設公司捐贈公益獎學金。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市副市長劉和然、不分區立委吳怡玎、三重蘆洲區議員王威元、黃桂蘭、顏蔚慈、彭佳芸、李余典、前議員李坤城等都到場參加，氣氛溫馨。

蘆洲區公所介紹，崇利建設是深耕蘆洲多年的老字號建商，二代接班的總經理楊宗翰更有著創新思維，他也長期關注在地事務，因此擔任連續2屆新北市政顧問，也是最年輕的市政顧問，對蘆洲大小事貢獻一直不遺餘力。2年前疫情趨緩學生重返校園時，崇利建設捐贈561台自動感應洗手消毒測溫一體機予蘆洲中小學，這次的公益獎學金捐贈，顯示對於教育和公益的重視。

楊宗翰表示，他曾當選母校蘆洲國中及成功國小的傑出校友，他很感激在蘆洲師長的栽培。談到這次捐贈獎學金的起心動念，他表示源自收到一位街坊鄰居仁愛國小老師的手寫信，那位老師說，她將崇利建設所贈的紅包入帳仁愛國小學校學童急難救助基金，善心的舉動讓楊宗翰很感動，決定將獎金頒給蘆洲8所學校學生。

新北市長侯友宜特地錄製影片讚賞，藉由這次的活動，他看到了一個繁榮和進步的台灣，看到了共同的未來，崇利建設這項公益行動，不僅僅是一次捐贈，更是一個改變未來的力量。

新北市副市長劉和然特地到場參加並表示，今天拿到的獎學金，更是一種愛的力量，教育讓我們看到一個國家的未來。投資在未來的同學身上，這無疑是最好的投資。

蘆洲區長陳炳仲表示，蘆洲在地有許多優質企業，崇利建設就是其中之一，很感謝他們對蘆洲發展的支持。此次捐贈獎學金的行動非常有意義，除了實質資源鼓勵學生勇敢追求自己的夢想，也讓學生對自己生長的家鄉有更多了解與認同。

▲▼崇利建設公司捐贈公益獎學金。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼崇利建設公司捐贈公益獎學金。（圖／記者戴上容翻攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／女記者訴被藍委「抱住我的頭親我」　國民黨發聲了
快訊／藍首長也被爆性騷！　現在是立委
5億高中男「手有針孔頸見勒痕」　檢方回應了
快訊／口罩男正妹妻發聲：絕不再婚！
淹水了！深度達30cm　制水閘門卻未開
豪大雨還沒停！15縣市警戒到入夜　下周連4天「藍番薯」
快訊／蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日「失格行徑」一次回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

清潔隊員整理回收物...驚見現金紅包袋　拾金不昧金額曝光

東港東隆宮大總理鄭春忠捐450萬消防車　盼救災神助攻

屏縣府聯手知名烘培業　台北行銷愛文芒果｢戀愛生吐司｣

雲林六房媽過爐　縣長張麗善祈福...恭送媽祖搬家

重返職場有信心　台南復工成長團體幫助職災勞工　

新北蘆洲建商捐贈公益獎學金「8校受益」侯友宜大讚：改變的力量

視覺與味覺兼具沁涼體驗　Xpark+全家推出藍色海洋風霜淇淋

高雄人周末開逛！愛河350m市集好評再延長　爽嗑120攤美食手作

元智藝設系畢業展「輻射源」　6／3濕地 Venue 展出

桃園2023石觀音文化節登場　副市長蘇俊賓：持續推廣在地文化

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

蔡依林真的在做新專輯：0.5成了　「記者用她當角色名」笑翻喊加油

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

美女董娘「百萬婚戒」遺失！　清潔工拾獲驚：以為是玩具

5億高中生墜亡！右手4針孔疑遭下毒　律師證實：遺體有多處他殺跡證

紐約地鐵遇2乘客吵架　男淡定吹薩克斯風助興

誤會柵欄固定...直接騎出去　「陷阱突降」後座急下腰躺平

清潔隊員整理回收物...驚見現金紅包袋　拾金不昧金額曝光

東港東隆宮大總理鄭春忠捐450萬消防車　盼救災神助攻

屏縣府聯手知名烘培業　台北行銷愛文芒果｢戀愛生吐司｣

雲林六房媽過爐　縣長張麗善祈福...恭送媽祖搬家

重返職場有信心　台南復工成長團體幫助職災勞工　

新北蘆洲建商捐贈公益獎學金「8校受益」侯友宜大讚：改變的力量

視覺與味覺兼具沁涼體驗　Xpark+全家推出藍色海洋風霜淇淋

高雄人周末開逛！愛河350m市集好評再延長　爽嗑120攤美食手作

元智藝設系畢業展「輻射源」　6／3濕地 Venue 展出

桃園2023石觀音文化節登場　副市長蘇俊賓：持續推廣在地文化

霍爾回一軍需要時間　樂天續找更強新洋投

玉山盃／把痛忘掉！張趙紘帶傷開轟奪打點獎　U18有疑慮

台灣已有197名合格公共衛生師！　今成立公會為「亞洲第一」

衝超商開吃！龜記「紅柚翡翠」、「秀水旺梨春」變冰棒了　任2支0元起

商場狂殺2女事件後...又一名港男持雙刀驚嚇鄰居　警持盾牌攻堅

快訊／女記者訴被藍委「抱住我的頭親我」　國民黨：絕不會護短

遭男司法人員拉住手不放！　游淑慧曝「被性騷」過程籲：建立制度

清潔隊員整理回收物...驚見現金紅包袋　拾金不昧金額曝光

陳昇唱一半突跌落舞台！　「傷勢曝光」還原驚險過程

東港東隆宮大總理鄭春忠捐450萬消防車　盼救災神助攻

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

地方熱門新聞

男遭女騎士撞　車內廣播喊：Amazing

創新低！基隆111坪透天厝法拍「底價16萬」

高雄人周末開逛！愛河市集爽嗑美食

桃園徵才活動6/13釋2500職缺

高虹安滿意度破六成　市府：虛心傾聽民意

桃園2023石觀音文化節登場

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

南消一大隊結合華新麗華公司辦企業自主防災演練

即／一中32年「地標麥當勞」熄燈

疑情關難過　國二資優女在校墜樓

雲林警局打詐微電影大螢幕上映

新北蘆洲建商捐贈公益獎學金「8校受益」侯友宜大讚：改變的力量

17年前罹口腔癌...吞嚥困難驗出喉癌

清潔隊薪水40K！　63名碩士報考

更多熱門

相關新聞

王金平3度婉拒任競總主委　侯友宜：老友關心建議「我心存感恩」

王金平3度婉拒任競總主委　侯友宜：老友關心建議「我心存感恩」

前立法院長王金平3次婉拒擔任國民黨2024總統參選人侯友宜的競選總部主委。王金平今日表示，因為他跟侯友宜團隊不熟，加上他現在工作非常多，無法專心在選務上，所以答應擔任侯競總主委的機會「很小很小很小」。對此，侯友宜3日回應，王金平是他多年認識的老朋友，不僅關心他參選總統時面臨的挑戰，也給他很多指導與建議，「我心存感恩」。

換侯？王金平：對侯友宜參選總統有信心　「他可塑性很高」

換侯？王金平：對侯友宜參選總統有信心　「他可塑性很高」

侯友宜民調半年降20個百分點　游盈隆：總統選舉歷史上從未發生

侯友宜民調半年降20個百分點　游盈隆：總統選舉歷史上從未發生

盧秀燕嘆台中捷運藍線「卡很久」　侯友宜霸氣回：明年我來幫你

盧秀燕嘆台中捷運藍線「卡很久」　侯友宜霸氣回：明年我來幫你

談民進黨性騷案　侯盧怒罵加害者　

談民進黨性騷案　侯盧怒罵加害者　

關鍵字：

蘆洲公所侯友宜楊宗翰

讀者迴響

熱門新聞

嘉義女持刀殺死爸爸　吞不明藥物送醫

蔡阿嘎拍片「日本難吃5連鎖店」被炎上！網列5點怒了

即／氣象局凌晨發11縣市豪大雨特報

台南女童遭撞亡　母坐輪椅現身頻拭淚

《魷魚遊戲》被揪出「假拍畫面」！工作人員全沒發現

變頻冷氣這麼神？「4點超重要」會讓你哭

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

女棉被悶死老父　兄回家見屍崩潰

只有8天！全家突推出「隱藏優惠」

男童校內遭教師倒車撞亡！媽媽頭七當天去世

2女逛百貨遭砍死！目擊者還原驚悚現場

國家警報響了！15縣市豪大雨特報　1地雷雨超猛烈

孫生再槓小哥哥艾理　三字經互嗆

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

左左右右國中畢業了！

更多

最夯影音

更多
白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方
爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

蔡依林真的在做新專輯：0.5成了　「記者用她當角色名」笑翻喊加油

蔡依林真的在做新專輯：0.5成了　「記者用她當角色名」笑翻喊加油

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面