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扶龍王認證！總統大選「真的有點擔心」一人　王世堅：居然不退反進

▲台北市議員王世堅、「雪乳戰神」郭鬼鬼、名模楊采穎出席台北海洋科技大學的世界海洋日。（圖／台北海大提供）

▲王世堅今出席台北海洋科技大學的世界海洋日。（圖／台北海大提供）

記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，而民進黨近期深陷性騷吃案風波、國民黨則因郭侯之爭動盪不斷，外界評估情勢對民眾黨候選人柯文哲有利。對此，北市議員王世堅3日坦言，「我真的有點擔心欸！」他表示，柯文哲被自己一路罵、罵8年，「他現在退下來、我罵不到，照理說應該退步，但他反而進步，因此民調保持在20％以上，這是我比較意外的！」

對於2024選情，王世堅坦言「我真的有點擔心欸！」，王表示，過去自己被稱為扶龍王，就是因為強烈監督、質詢的對象都被罵到紅，「馬英九一路被我罵到當總統、韓國瑜一路罵到高雄市長，但這些人只要我罵不到就一直退步，但柯文哲剛好例外。」

王世堅指出，柯文哲被自己一路罵、罵8年，「他現在退下來、我罵不到，照理說應該退步，但我看到他退下來反而進步，因此民調保持在20％以上，這是我比較意外的！」

王世堅表示，柯文哲卸下光環後還能維持聲量，更有向上攀升機會，「如果他要繼續選下去，看來我要繼續當柯學家，罵到他選輸總統大選。」

有妹體追問，民眾認為侯友宜談吐較無趣，是否給他一些建議？王世堅連忙表示，「我不敢、我不敢，我的建議應該給自己黨，比方説像是賴清德，我們信賴台灣、堅定向前。」

▼王世堅介紹競選小物並回應時事。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼王世堅介紹競選小物。（圖／記者杜冠霖攝）

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