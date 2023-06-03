桃園2023石觀音文化節登場　副市長蘇俊賓：持續推廣在地文化

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席「2023石觀音文化節」活動，與在地鄉親擊掌問候。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市「2023石觀音文化節」系列活動今（3）日舉行，副市長蘇俊賓出席時表示，這項地方民俗活動由觀音區公所與甘泉寺共同辦理，同時還有「石觀音祭典」契兒契女共下轉妹家活動，邀請石觀音的契兒、契女回娘家，這是地方長期傳統文化，代表信徒感念石觀音庇佑，也期盼這項有意義的民俗活動能持續推廣。

▲「2023石觀音文化節」活動今天從甘泉寺出發，三太子帶隊掃街。（圖／記者沈繼昌翻攝）

副市長蘇俊賓今（3）日上午前往觀音區甘泉寺，出席「2023石觀音文化節」活動。蘇俊賓指出，很高興看見觀音區各里與社區發展協會對在地文化的熱情，這項民俗活動由觀音區公所與甘泉寺共同辦理，活動中還舉辦「石觀音祭典」契兒契女（乾兒子乾女兒）共下轉妹家活動，邀請石觀音的契兒、契女回娘家，以代表信眾感念石觀音保佑。

蘇俊賓還說，自去年起，「合境平安入庄遊街」已成為石觀音文化節最大特色，藉由活動過程能讓更多人認識在地文化與社區關係，未來市府客家局、文化局、民政局等也會持續合作，以落實在地文化與宗教發展。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席「2023石觀音文化節」活動，與立委黃世杰（左五）、市議員涂權吉等民代共同參與。（圖／記者沈繼昌翻攝）

觀音區長林國甯說明，石觀音文化是觀音區在地文化，也是觀音地名之由來，每年農曆4月22日是甘泉寺石觀音誕辰，市府每年補助觀音區公所辦理「石觀音文化節」，並與甘泉寺共同舉辦「石觀音祭典」契兒契女共下轉妹家活動，由契兒契女們回到甘泉寺加持並參加祭祀感恩祈福。今年也邀請在地各協會與社團、國高中小學校參與「合境平安入庄遊街」，以宗教民俗特色發揮各式創意活動，以打造融合信仰傳統、文化特色與復古新創意的嘉年華，讓更多人能參與，一起感受客庄文化魅力。