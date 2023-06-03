　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園2023石觀音文化節登場　副市長蘇俊賓：持續推廣在地文化

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席「2023石觀音文化節」活動，與在地鄉親擊掌問候。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席「2023石觀音文化節」活動，與在地鄉親擊掌問候。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市「2023石觀音文化節」系列活動今（3）日舉行，副市長蘇俊賓出席時表示，這項地方民俗活動由觀音區公所與甘泉寺共同辦理，同時還有「石觀音祭典」契兒契女共下轉妹家活動，邀請石觀音的契兒、契女回娘家，這是地方長期傳統文化，代表信徒感念石觀音庇佑，也期盼這項有意義的民俗活動能持續推廣。

▲「2023石觀音文化節」活動今天從甘泉寺出發，三太子帶隊掃街。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「2023石觀音文化節」活動今天從甘泉寺出發，三太子帶隊掃街。（圖／記者沈繼昌翻攝）

副市長蘇俊賓今（3）日上午前往觀音區甘泉寺，出席「2023石觀音文化節」活動。蘇俊賓指出，很高興看見觀音區各里與社區發展協會對在地文化的熱情，這項民俗活動由觀音區公所與甘泉寺共同辦理，活動中還舉辦「石觀音祭典」契兒契女（乾兒子乾女兒）共下轉妹家活動，邀請石觀音的契兒、契女回娘家，以代表信眾感念石觀音保佑。

蘇俊賓還說，自去年起，「合境平安入庄遊街」已成為石觀音文化節最大特色，藉由活動過程能讓更多人認識在地文化與社區關係，未來市府客家局、文化局、民政局等也會持續合作，以落實在地文化與宗教發展。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席「2023石觀音文化節」活動，與立委黃世杰（左五）、市議員涂權吉等民代共同參與。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席「2023石觀音文化節」活動，與立委黃世杰（左五）、市議員涂權吉等民代共同參與。（圖／記者沈繼昌翻攝）

觀音區長林國甯說明，石觀音文化是觀音區在地文化，也是觀音地名之由來，每年農曆4月22日是甘泉寺石觀音誕辰，市府每年補助觀音區公所辦理「石觀音文化節」，並與甘泉寺共同舉辦「石觀音祭典」契兒契女共下轉妹家活動，由契兒契女們回到甘泉寺加持並參加祭祀感恩祈福。今年也邀請在地各協會與社團、國高中小學校參與「合境平安入庄遊街」，以宗教民俗特色發揮各式創意活動，以打造融合信仰傳統、文化特色與復古新創意的嘉年華，讓更多人能參與，一起感受客庄文化魅力。

 【更多新聞】

不滿被警壓制！女「張嘴猛咬＋砸巡邏車」　下場出爐！

單親媽闖紅燈過人行道「遭2車輾過慘死」獨留9歲兒　2駕駛下場曝

被車撞也不記得！婦持刀刺死90歲夫「完全沒印象」　結果曝光

 

 

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
蔡阿嘎嘲笑日本5名店難吃　在台日人發聲
專訪／三上悠亞接班人是她！　男友看A片：我會生氣
快訊／遭雞排妹點名「是你嗎？」　張宇韶回應了
《超偶》冠軍被騙！　痛曝恐怖手法
快訊／國家警報響！15縣市豪大雨特報　1地災防告警
AV影后相澤南「悲認引退真相」！　7年男友血癌亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

元智藝設系畢業展「輻射源」　6／3濕地 Venue 展出

桃園2023石觀音文化節登場　副市長蘇俊賓：持續推廣在地文化

北榮桃園分院新任院長王智弘　6／2任職布達

最高薪上看10萬！　桃園徵才活動6／13釋2500職缺

出獄後求職屢碰壁　「新世代反毒就業服務」助重返職場

新竹男練英文突遭女騎士撞上　車內廣播竟喊：You are amazing

超精彩！走讀藝術節7月15日起跑　見證彰化建縣300年榮光

力拚台灣東大門！花蓮推國際包機直航　7月份與曼谷對飛

汛期暨水域事故高峰期已屆　水里消防分隊辦理水上救生訓練

10電影院聯播！　雲林警打詐微電影《我們與詐欺犯的距離》上映

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

蔡依林真的在做新專輯：0.5成了　「記者用她當角色名」笑翻喊加油

美女董娘「百萬婚戒」遺失！　清潔工拾獲驚：以為是玩具

5億高中生墜亡！右手4針孔疑遭下毒　律師證實：遺體有多處他殺跡證

紐約地鐵遇2乘客吵架　男淡定吹薩克斯風助興

誤會柵欄固定...直接騎出去　「陷阱突降」後座急下腰躺平

元智藝設系畢業展「輻射源」　6／3濕地 Venue 展出

桃園2023石觀音文化節登場　副市長蘇俊賓：持續推廣在地文化

北榮桃園分院新任院長王智弘　6／2任職布達

最高薪上看10萬！　桃園徵才活動6／13釋2500職缺

出獄後求職屢碰壁　「新世代反毒就業服務」助重返職場

新竹男練英文突遭女騎士撞上　車內廣播竟喊：You are amazing

超精彩！走讀藝術節7月15日起跑　見證彰化建縣300年榮光

力拚台灣東大門！花蓮推國際包機直航　7月份與曼谷對飛

汛期暨水域事故高峰期已屆　水里消防分隊辦理水上救生訓練

10電影院聯播！　雲林警打詐微電影《我們與詐欺犯的距離》上映

小哥哥艾理球鞋甩孫生再爆衝突　三字經狂飆「恁爸打死你」　

泰山大股東景勛控龍邦幽靈增生5300萬權數　提告股臨會選舉無效

勸周迅別上《浪姐》！　那英揭「錄影暴瘦10公斤」內幕：太嚇人了

不是iOS 17！蘋果WWDC下週登場　外媒投票曝網友最期待產品是它

巷子剩一半！違停駕駛「謎之微笑」嗆騎士　聽報警秒落跑

瑪格羅比見精緻芭比本尊驚呆　劉思慕忌妒玩偶「髮型太完美了」

蔡阿嘎嘲笑日本5名店難吃「在台日人發聲了」！　揭狂開100↑分店關鍵

遭嗆「性別霸凌的惡例」　曾銘宗：請鄭運鵬不要扭曲抹黑

傳陳明通安全下莊退休　台大校長：退休權責在教育部

(G)I-DLE台灣開唱10萬人搶4500票　「粉絲要加場」主辦回應了

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

地方熱門新聞

男遭女騎士撞　車內廣播喊：Amazing

創新低！基隆111坪透天厝法拍「底價16萬」

桃園徵才活動6/13釋2500職缺

高虹安滿意度破六成　市府：虛心傾聽民意

桃園2023石觀音文化節登場

南消一大隊結合華新麗華公司辦企業自主防災演練

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

即／一中32年「地標麥當勞」熄燈

雲林警局打詐微電影大螢幕上映

疑情關難過　國二資優女在校墜樓

17年前罹口腔癌...吞嚥困難驗出喉癌

六房媽2023年過溪股爐主　12日擲筊揭曉

清潔隊薪水40K！　63名碩士報考

南科停電6分鐘　2.8萬戶受影響

更多熱門

相關新聞

月經來可以拜拜！　桃園公私部門破除汙名

月經來可以拜拜！　桃園公私部門破除汙名

月經來，不可以到廟宇拜拜，這是長年來，民間告誡女孩的禁忌！桃園市政府、小紅帽、中壢仁海宮等公、私立部門，28日於中壢仁海宮舉辦「5月28日世界月經日倡議活動」，期由宗教場所出發，打破月經禁忌及迷思，未來市府社會局及民政局也將持續創造友善廟宇、友善環境及月經友善商店，減緩女性月經期間的不便、倡議月經平權。

桃園青創基地命名與LOGO設計賽揭曉　

桃園青創基地命名與LOGO設計賽揭曉　

陳建仁視察桃機　蘇俊賓爭取添購機捷列車

陳建仁視察桃機　蘇俊賓爭取添購機捷列車

「2023桃園開齋節」登場　友善關懷穆斯林

「2023桃園開齋節」登場　友善關懷穆斯林

桃園「李金興公家族墓園」　保留有望

桃園「李金興公家族墓園」　保留有望

關鍵字：

2023石觀音文化節甘泉寺蘇俊賓客庄文化

讀者迴響

熱門新聞

嘉義女持刀殺死爸爸　吞不明藥物送醫

即／氣象局凌晨發11縣市豪大雨特報

蔡阿嘎拍片「日本難吃5連鎖店」被炎上！網列5點怒了

台南女童遭撞亡　母坐輪椅現身頻拭淚

《魷魚遊戲》被揪出「假拍畫面」！工作人員全沒發現

2女逛百貨遭砍死！目擊者還原驚悚現場

男童校內遭教師倒車撞亡！媽媽頭七當天去世

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

女棉被悶死老父　兄回家見屍崩潰

變頻冷氣這麼神？「4點超重要」會讓你哭

左左右右國中畢業了！

水氣亂周末！中南部「轟大雨」　下周連2天雨區擴大「全台濕答答」

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

謝忻驚傳過夜「抖音天王」

只有8天！全家突推出「隱藏優惠」

更多

最夯影音

更多
白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方
爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面