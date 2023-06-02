單親媽闖紅燈過人行道「遭2車輾過慘死」獨留9歲兒　2駕駛下場曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子去年11月晚間駕車經過蘆竹區中正路、南竹路口處時，未注意劉姓女子徒步走人行道通過，煞車不及撞上劉女，隨後又有吳姓男子駕車輾過，劉女傷勢嚴重送醫急救仍不治。桃檢調查時，根據案發時現場照片，認為劉女疑似未注意人行道號誌已轉為紅燈，但肇事劉姓與吳姓男子也有過失，偵結依過失致死罪嫌將肇事的劉吳兩人起訴。

▲桃園市劉姓女子去年11月徒步經過蘆竹區中正路、南竹路口時，疑似誤闖行人紅燈慘遭2輛轎車輾過。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，47歲的劉姓男子於去年11月6日晚間10時25分許，駕車沿蘆竹區中正路往南竹路口方向行駛，未料通過路口時未注意正有40歲劉姓女子沿人行道徒步通過路口，劉煞車不及撞上劉女，未料後方35歲吳姓男子駕車疾馳而過，又輾過躺在內側車道上的劉女，路人緊急報警並找來救護車將傷者送醫，劉女經急救後仍因頭胸腹部等處與四肢多處外傷、臀部大面積撕裂傷、兩側肋骨骨折、骨盆腔粉碎性骨折、內臟多處內出血等傷勢宣告急救無效。

檢警查出，劉姓女子徒步經過人行道未注意燈號已從綠燈轉為紅燈，但劉、吳2人則因未注意前方路況亦有刑責，檢方偵結，依過失致死罪嫌，將劉、吳2人提起公訴。



劉女身分事後曝光，其遠從大陸河南嫁來台，本與丈夫住在台中，離婚後便北上台北工作，獨自撫養小孩，而其平時經常來回台北、桃園兩地兼差，但沒想到6日當晚卻發生意外慘死，留下年僅9歲的兒子。

▲桃園市劉姓女子去年11月徒步經過蘆竹區中正路、南竹路口時，慘遭2輛轎車輾過。（資料照／記者沈繼昌翻攝）