桃園青創基地命名與LOGO設計賽揭曉　蘇俊賓期建立設計美學循環

▲副市長蘇俊賓鼓勵所有參賽師生發揮桃園設計力，持續展現青年創意。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青創基地命名及LOGO設計邀請賽頒獎典禮，28日於青年局桃園設計庫舉行。副市長蘇俊賓於典禮中頒贈獎金及獎狀予三個首獎團隊，並鼓勵所有參賽師生發揮桃園設計力，持續展現青年創意，同時期許該活動能結合大專院校及民間的設計能量，形成一個穩定的、有競爭力的循環起步。

青年局長侯佳齡表示，今（112）年青年局陸續成立「A8長庚轉運站加速器」基地、「中路加速器」基地及「中壢一號地方創生基地」，本次競賽邀請國立台北商業大學、中原大學、銘傳大學、萬能科技大學及龍華科技大學，共計5所在地大專院校設計科系、超過400名師生參賽，以三個青創基地設立內涵等市政內容進行創意發想，為新成立的青創基地命名並設計專屬LOGO。

侯局長談到，「桃園青創基地命名及LOGO設計邀請賽」三個基地首獎作品，包括國立台北商業大學林育如老師帶領謝宜彣提案的《桃園A8智慧創速方舟/ Taoyuan A8 Accelerated Ark》，榮獲「A8長庚轉運站加速器」基地組首獎；國立台北商業大學老師伍小玲老師帶領徐筱雯、洪怡萱提案的《众力培YOUNG皿/ JOIN YOUNG MEET》，榮獲「中路加速器」基地組首獎；以及龍華科技大學張樹楦老師帶領林雨柔提案的《一號空間/One How Space》，榮獲「中壢一號地方創生基地」組首獎。

侯局長說明，本次競賽評審邀請明志科技大學李鍇朮客座助理教授、半隻羊設計有限公司葉洋負責人及三頁文有限公司顏伯駿設計總監，共同初選共計75件作品，再由金志聿副秘書長帶領市府團隊，決選各基地前三名優秀作品；所有入圍作品也在「桃園設計庫」展出，並開放觀展民眾投票，最終選出最受民眾歡迎的人氣獎。所有獲獎及入圍初賽作品，即日起至5月31日止於「桃園設計庫」展出，詳細活動資訊請至官網（網址：https://www.tydc.org.tw/）查詢。

包括市議員王珮毓、市府青年局長侯佳齡、新聞處長羅楚東、中壢區長李日強等均一同出席活動。