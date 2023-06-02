被車撞也不記得！婦持刀刺死90歲夫「完全沒印象」　結果曝光

▲桃園市王姓婦人去年8月在家中不知何故持刀刺死高齡90歲的蕭姓丈夫，桃園地院日前宣判出爐。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓婦人去年8月間在住家浴室前見高齡90歲蕭姓丈夫，不知何故猛力推倒後，持水果刀朝左胸前刺去，深達8公分，犯案後躲到床上，兒子打電話詢問察覺有異，返家查看才發現父親倒臥血泊中；桃園地院審理時，王婦辯稱對案發完全沒印象，以為先生是壞人，兩個兒子則為媽媽求情，地院合議庭審結將王婦依殺人罪判處10年6月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，71歲的王姓婦人與90歲的蕭姓丈夫結婚多年，育有2名兒子均已成年，去年8月2日下午某時，王婦上廁所時發現丈夫經過，突然起身推倒對方倒地，並持水果刀朝其胸前刺去，結果刺中心臟部位，蕭倒臥血泊中，兒子晚間打電話回家時察覺有異，要求弟弟返家查看，同日晚間6時40分許小兒子返家後，發現爸爸倒臥浴室內，早已氣絕多時遂報警處理，檢察官複訊後依殺人罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告王婦否認有殺人犯行，辯稱「對犯案過程完全沒有印象」等語，其辯護人則主張，王婦行為時顯有因精神障礙致辨識行為違法或控制的能力降低，行兇前已先併用高粱酒、安眠藥物致酒精中毒使其辨識與控制行為能力有顯著降低等語，案發當晚驗得血液酒精濃度超標，有醫院急診病歷可查，建請法官酌減其刑。

法官審理時，證人即死者兒子亦稱，媽媽長期有睡眠障礙，有吃安眠藥習慣，但常常沒睡好，曾經白天服用藥物後出門過馬路被車撞還不知道，還自己走回家，後來是肇事者跟家人聯繫後才知道，曾詢問媽媽則說不知道被車撞，還常常說家裡常常有其他人進出會害怕，一度以為媽媽中邪，觀察後覺得應該是藥物影響，媽媽又認為酒精可幫助睡眠，所以二者常常混用等語；小兒子也為母親求情，媽媽常在外面遊蕩且不知道自己在幹嘛，曾詢問媽媽，她自己也不知道發生什麼事等語。

法官考量，被告因酒精使用障礙症、鎮靜、安眠或抗焦慮藥使用障礙症等症狀，亦多次發生身心吝亂之舉，雖其程度均未使其行為時之辨識行為違法及控制能力有顯著降低，仍難謂對其本案行為毫無影響，審酌並無任何犯罪紀錄，品行良好，犯後雖未積極救助死者，仍留在現場，接受檢警調查時已坦認殺人等情節，犯後態度尚可，尚且家屬均向法官表示被告年事已高，身體狀況欠佳，希望從輕量刑等。考量被告已71歲，身心狀況欠佳，有相當醫療需求，審結依殺人罪判處有期徒刑10年6月，還可上訴。