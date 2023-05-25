　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

陳建仁視察桃園機場　蘇俊賓爭取添購15輛機捷列車

▲蘇副市長向陳建仁院長提供更好大眾運輸服務

▲副市長蘇俊賓（右一）陪同行政院長陳建仁視察桃園機場。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓25日於桃園機場第二航廈，陪同行政院長陳建仁視察桃園機場國際旅客來台措施及第三航廈重要進展時，當場向陳院長爭取支持機場捷運，預計添購15輛的列車增購計畫及相關準備措施等，期盼中央能夠給予桃園捷運更多的支持，同時也期許中央與地方攜手合作，共同為國際旅客提供更好的大眾運輸服務。

蘇副市長表示，隨著疫情趨緩、國境解封，來台國際旅客已於昨（24）日突破200萬人次，可說是令人振奮的好消息。以桃園捷運的運輸量而言，雖然目前入境旅客並未完全恢復疫情前水準，但機場捷運本（5）月的平均日運量已超越疫情前水準，現階段15分鐘一班的載客量，顯然不足以應付逐漸增加的通勤需求以及國際觀光客。

▲蘇副市長向陳建仁院長提供更好大眾運輸服務

蘇副市長指出，為加速吸引國際觀光旅客來台，交通部推出「遊台灣金福氣Taiwan the Lucky Land」以及「過境旅客入境台灣觀光半日遊程」，市府會積極爭取把觀光客留在桃園，也感謝觀光局將大溪老街的歷史建築跟桃園最具特色的埤塘景觀納入體驗行程中，讓短天數的遊客可以留在桃園。市府也會持續與中央合作，推出更多過境低碳旅遊行程，並希望第三航廈有更多機會與空間可以行銷桃園。

蘇副市長特別提醒，交通部的目標是年底前達到600萬觀光客，市府非常認同，但隨著旅客量增加，令人一則以喜、一則以憂，相關的服務品質能不能跟上是最需要擔心的，我們的目標應該不只是創造人次，而是創造600萬人次的優質服務體驗。

陳院長表示，疫後的重建工作相當重要，相信今年將可順利達成來台旅客600萬人次的目標。今天也到場的交通部長王國材則提到，凡國際自由行來台旅客，皆有機會抽中5千元消費金，活動預計發放50萬份，並將持續視情況再加碼，歡迎所有國際觀光客到台灣旅遊。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
影帝過世3年　「粉專更新貼文」！
59歲席曼寧積蓄「夠花40年」！　賣房產照顧80歲父母
快訊／日本霰彈槍男「殺3人」躲議長家　1女逃出：裡面還有人
「尿液4顏色」是身體警訊！
台南Josh被家暴上法院！調解委員狂說教　讓他氣炸
強颱瑪娃進逼「發陸警機率曝」！　雨彈強襲7地區
他海邊「遭鱷魚攻擊」！　拖入海中慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳建仁視察桃園機場　蘇俊賓爭取添購15輛機捷列車

山友攀登屋我尾山扭傷　搜救人員上山救援

同一聚落卻屬不同國土區　南投縣長、議員齊呼國土計畫暫緩公告

韓國新任駐台代表李殷鎬拜訪　黃偉哲：攜手打造台韓交流新面貌

解決大溪塞車噩夢　市議員李柏坊提「解方」

桃園閩南文化節系列活動「鬥陣Ⅲ」　7／1起熱鬧登場

桃竹苗32場中高齡求職　79歲「超商實習生」挑戰再就業

竹市北大公園、後站停車場裝置藝術　安全考量將進行拆除

永康就業中心徵才　就YA市集來七逃薪資上看81K

台南親子嘉年華27日盛大登場　黃偉哲偕YOYO全明星Fun玩全場！

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

妹子生日收「壽塔+女子樂隊」　她一臉驚慌...網：差點被送走

陳庭妮.胡宇威婚禮進度卡關　「場地找遍全台」意見分歧

陳建仁視察桃園機場　蘇俊賓爭取添購15輛機捷列車

山友攀登屋我尾山扭傷　搜救人員上山救援

同一聚落卻屬不同國土區　南投縣長、議員齊呼國土計畫暫緩公告

韓國新任駐台代表李殷鎬拜訪　黃偉哲：攜手打造台韓交流新面貌

解決大溪塞車噩夢　市議員李柏坊提「解方」

桃園閩南文化節系列活動「鬥陣Ⅲ」　7／1起熱鬧登場

桃竹苗32場中高齡求職　79歲「超商實習生」挑戰再就業

竹市北大公園、後站停車場裝置藝術　安全考量將進行拆除

永康就業中心徵才　就YA市集來七逃薪資上看81K

台南親子嘉年華27日盛大登場　黃偉哲偕YOYO全明星Fun玩全場！

快訊／陸企物聯網涉「在台挖角高科技人才」！台籍經理50萬交保

歐商來台投資破550億美元　蔡英文：維護兩岸和平是全球發展關鍵

黃少谷為獎金硬撐錄影！　「凌晨回家第一反應」老婆Yumi看哭

俄羅斯IL-20偵察機現蹤外海　日本戰鬥機緊急升空因應

吳朋奉逝世3年「粉專更新貼文」！　影迷留言訴思念

王思佳否認說「瞧不起窮人」！　曝臉型變樣原因：不是打肉毒

連12年「在台路跑」感謝311助日情誼　日GPS跑者志水直樹到台南了

勞斯萊斯「首款電動車Spectre」訂單接到手軟！透露下訂最少等2年

快訊／日本霰彈槍男殺3人躲議長家　1女逃出：裡面還有人

「回家真好！」　夢想家主帥肯定球員不服輸精神

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

地方熱門新聞

嘉義湖仔內夜市彌陀夜市對決

癌末義務人累欠9年罰鍰一次繳無牽掛

警方監視器追外出未歸老翁

「村長」曝育幼院園長　對院生涉言語霸凌

台南市議會會勘「大台南觀光城」

台南3歲女童重傷媽轉普通病房黃偉哲探視

台東夏雪芒果盛產　東警啟動護果專案

台南晶英酒店攜手南消第七大隊

治療師指導如何培養孩子獨立玩遊戲

山友攀登屋我尾山扭傷　搜救人員上山救援

單車女神魏華萱、南投一哥盧紹軒齊代言紫南宮環縣賽

台南獨老住家堆積垃圾無法通行

全台最大！　玩具共享園區楊梅區動土

陳建仁視察桃機　蘇俊賓爭取添購機捷列車

更多熱門

相關新聞

視察第3航廈工程進度　陳建仁：希望如期如質完成

視察第3航廈工程進度　陳建仁：希望如期如質完成

行政院長陳建仁今（25）日下午在交通部長王國材等人陪同下視察桃園國際機場第三航廈工程進度與國際旅客來台措施，交通部長王國材指出，第三航廈預計2026年可完工，明年底可以開始停飛機，預計會把北美與東南亞航廈集中在第三航廈；陳建仁表示，桃園機場第三航廈施工進度已略有超前，希望這項工作能如期如質的完成。

黃敏惠呼籲打造輕軌

黃敏惠呼籲打造輕軌

2高官到im.B主嫌豪宅開趴！她批交通部護航

2高官到im.B主嫌豪宅開趴！她批交通部護航

陳建仁稱會成立打詐辦公室　賴士葆轟：im.B這種大案不破都是徒然

陳建仁稱會成立打詐辦公室　賴士葆轟：im.B這種大案不破都是徒然

李東憲奪牌舉五星旗　陳建仁喊徹查

李東憲奪牌舉五星旗　陳建仁喊徹查

關鍵字：

陳建仁視察桃機蘇俊賓爭取添購機捷列車

讀者迴響

熱門新聞

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

快訊／全家開出2張千萬發票

禾浩辰脫稿認跟韓國妹「發生2次一夜情」

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

「樂天女孩總選舉」結果出爐！

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

八點檔女星認「同居演員男友」！　朝結婚邁進「有了就生」

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

最貪女檢「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面