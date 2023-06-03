不滿被警壓制！女「張嘴猛咬＋砸巡邏車」　下場出爐！

▲桃園市李姓婦人去年12月在在桃園區延平路鬧事，員警依法處理時，李婦竟張嘴咬傷員警手掌，員警以巡邏車押解回派出所偵訊，李婦以手銬砸壞車內公物罪加一等。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓婦人去年12月間深夜在桃園區延平路上鬧事，桃園警分局員警到場處理時，李婦不滿員警執行公權力，竟張嘴咬傷員警左手掌，員警隨後以現行犯為李婦上手銬押解回派出所偵訊時，李婦以手銬砸毀巡邏車內檔板與隔熱紙等物品；桃檢調查時，李婦坦承犯行，檢方偵結依傷害、妨害公務等罪嫌提起公訴。

檢警調查，57歲的李姓婦人於去年12月21日凌晨零時許在桃園區延平路、樹仁三街附近鬧事，桃園警方局員警據報處理時，李婦不滿員警欲執行公權力將其帶回派出所管束，趁員警不注意之際張嘴咬傷員警左手掌，員警仍負傷制伏李婦，並為其上銬並以巡邏車押解回派出所偵訊。

途中，李婦坐在巡邏車後座仍不安分，以手銬猛力敲擊後座車窗、壓克力檔板等公物，導致車窗上隔熱紙與檔板均毀損不堪使用，警方偵訊後依妨害公務、傷害等罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢調查時，李婦坦承犯行不諱，員警則提出密錄器影片截圖、醫院診斷證明等佐證，檢方認為李婦犯行明確，偵結依妨害公務執行及職務強制罪、傷害等罪嫌提起公訴。