「2023桃園開齋節」登場　蘇俊賓：多元城市友善關懷穆斯林

▲「2023桃園開齋節」登場，副市長蘇俊賓表示，桃園是對穆斯林非常友善的城市。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023桃園開齋節」22日於中壢區龍岡清真寺舉行。出席活動的副市長蘇俊賓表示，桃園是對穆斯林非常友善的城市，而在張善政市長及市府團隊的理念中，所有在桃園生活、工作及付出的夥伴，都是城市的重要居民，市府都會全力照顧。

蘇副市長談到，桃園是多元的城市，擁有來自不同國家、種族的居民，包括有為數不少的穆斯林，同時也是都會原住民最多的城市，而外省籍、閩南籍及客家籍也最為均衡，因此桃園一向秉持多元、彼此學習及彼此包容的理念。

蘇副市長也以印尼話說出「Selamat?Idul Fitri,?mohon maaf lahir dan batin!」，祝賀現場的穆斯林，他並指出這是開齋節的祝福語，不但是互相祝福新年快樂，也代表彼此學習、彼此包容、彼此幫助的精神。龍岡清真寺董事長馬仁偉表示，今天是穆斯林慶祝一年一度開齋節的活動，感謝蘇副市長來到現場給予祝福，也恭祝大家新年快樂、身體健康。

勞動局長李賢祥表示，伊斯蘭齋戒月是依照伊斯蘭曆擇定，日期並不固定，今年伊斯蘭齋戒月於3月23日開始，在這段期間伊斯蘭信徒只能在太陽下山後進食，而今日的開齋節則是慶祝一個月的齋功圓滿完成。對伊斯蘭信徒而言，開齋節就像是台灣的農曆新年，不但能讓外籍移工感受家的溫暖和尊重，也能讓本地民眾對穆斯林文化有更深入的瞭解，並傳達桃園尊重多元文化的精神。