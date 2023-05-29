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月經來可以拜拜！　桃園市府、小紅帽、中壢仁海宮合力破除汙名

▲月經來可以拜拜！桃園市府、小紅帽、中壢仁海宮合力破除汙名

▲月經來可以拜拜！桃園市府、小紅帽、中壢仁海宮合力破除汙名。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

月經來，不可以到廟宇拜拜，這是長年來，民間告誡女孩的禁忌！桃園市政府、小紅帽、中壢仁海宮等公、私立部門，28日於中壢仁海宮舉辦「5月28日世界月經日倡議活動」，期由宗教場所出發，打破月經禁忌及迷思，未來市府社會局及民政局也將持續創造友善廟宇、友善環境及月經友善商店，減緩女性月經期間的不便、倡議月經平權。

▲月經來可以拜拜！桃園市府、小紅帽、中壢仁海宮合力破除汙名

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出席活動的桃園市副市長蘇俊賓表示，5月28日「世界月經日」不只是活動，也是非常大的改革。依據「2023年桃園月經經驗調查」，高達6成市民認為月經期間不能入廟參拜，其中45歲以上市民的月經禁忌更高於年輕族群。

雖然月經平權對於這個世代的人而言是理所當然，但世界各國許多宗教對於月經仍有根深蒂固的禁忌，並要求人們忽視或給予限制，因此社團法人全球小紅帽協會攜手市府社會局、民政局及中壢仁海宮等宮廟，共同推動「世界月經日倡議活動」。

▲月經來可以拜拜！桃園市府、小紅帽、中壢仁海宮合力破除汙名

蘇副市長談到，中壢仁海宮及桃園龍德宮主祀媽祖娘娘，慈惠堂主祀瑤池金母，而八德龍山寺也有臨水夫人，桃園護國宮太子廟也有註生娘娘，其他許多廟宇都有女神女力，結合桃園各廟宇共同推動「世界月經日倡議活動」，不但可藉由宗教力量提供身心撫慰，舒緩女性生理期帶來的不適，也可促進身心靈的平衡，歡迎女性在月經期間走進廟宇參加宗教活動。

▲月經來可以拜拜！桃園市府、小紅帽、中壢仁海宮合力破除汙名

此外，張善政市長非常重視女性福利，除了在廟宇及友善商店為女性提供月經平權相關資源，目前市府也正持續推動全台唯一的婦幼局，期盼讓女性獲得更大的支持。

小紅帽協會創辦人林薇表示，從初經來潮開始，她就發現有許多人討厭月經，但這是全世界50%的人都會經歷的事情，因此她開始推動「世界月經日倡議活動」，因為每一個人都有深愛的女性曾經歷過月經，這是全部的人都需要共同思考的問題。由於「月經平權」是基本人權，也是全世界共同關注的普世價值，因此由國門之都桃園推動「世界月經日倡議活動」，對於其他縣市乃至亞洲及全世界，特別具有示範作用。

林創辦人也談到，身為蘇格蘭月經平權論壇的唯一亞洲代表，她前幾天分享台灣案例後，美國、加拿大及英國學者都向她表示，雖然台灣的月經平權運動起步較慢，但近年來改變很大，而這些改變也讓人們感到充滿希望。

中壢仁海宮董事長王介禧表示，現代職場女性撐起半邊天，宮廟也有許多女性志工，鼓勵女性朋友正向看待月經平權，尤其拜神禮佛是心誠則靈，大家只要有虔誠的心，神明就會保佑大家，鼓勵女性在月經期間入廟參拜。包括立法委員魯明哲、市議員舒翠玲、市府民政局長劉思遠、新聞處長羅楚東、社會局副局長陳茹文、中壢仁海宮董事長王介禧、小紅帽協會創辦人林薇等均一同出席活動。

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