桃園啟動文資審議及都市計畫調整　李金興公家族墓園保留有望

▲副市長蘇俊賓現勘「李金興公家族墓園」。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓17日午前往大溪區，偕同文化局、地政局、都發局、大溪區公所代表與「祭祀公業法人桃園縣李金興公」主任管理人李訓塗及家族成員代表一同現勘「李金興公家族墓園」。市府相關單位也提出可能性的保存方案，回應文史團體與李金興公家族主張的墓園保存呼籲。

由於「李金興公家族墓園」位於大溪行政園區區段徵收開發案內，不少文資團體與後人擔心，該墓園設於19世紀初期，已具有200多年歷史，除了是每年後代子孫齊聚緬懷先人的重要基地，也是大溪地區早期發展的重要見證，所以主張市府應全力協助祭祀公業法人來保留這塊先人的墓園，不要因為區段徵收開發，讓這處重要的文化資產不復存在。

蘇副市長表示，該墓園雖然目前仍非屬本市文化資產及列冊標的，但已協調市府文化局儘速辦理祭祀公業所提出之文化資產審議申請，地政局與都發局也會同步評估以「宗祠專用區」方向規劃保留墓園。

市府指出，考量該墓園與周邊西南側邊界尚有夾雜其他私人土地，初步協調將由地政局及都發局朝將墓園連同周邊土地劃設為較方整之宗祠專用區，祭祀公業法人仍參加區段徵收，並採指定配回宗祠專用區，以達到保留墓園的訴求，整體規劃上亦較具完整性。

蘇副市長強調，區段徵收計畫固然重要，但重要的文化資產，市府也會全力審議保存，未來將在兩者間取得平衡點及共識，為都市計畫與文化資產保存努力。