日情侶檔未婚產女狠滅跡！海邊焚燒「連臍帶女嬰」　臉部碳化

記者王佩翊／編譯

日本一名釣客日前前往靜岡縣沼津市海邊釣魚時，意外發現沙灘上有可疑濃煙，懷疑有人在焚燒東西，因此報警。沒想到警方到場後在焚燒的殘骸中發現一具出生不久的女嬰屍體，而女嬰的臉部與上半身早已被燒得焦黑。警方循線找到涉案的2名嫌犯，並懷疑可能就是女嬰的親生父母，接下來將深入調查犯案動機與經過。

根據《靜岡放送》報導，警方3日依遺體損壞罪嫌與遺棄屍體罪嫌，將居所不定且無業的24歲女嫌與20歲男嫌逮捕。兩人涉嫌在5月27日將剛出生的女嬰丟棄在沼澤市本千本的千本濱海岸，並縱火焚燒屍體。根據調查人員指出，女嬰遺體的上半身與臉部嚴重燒傷，特別是臉部最嚴重，已經被燒得焦黑。

不僅如此，警方還在女嬰身上發現尚未脫落的臍帶，判斷女嬰出生沒多久就已經死亡。而在女嬰附近也發現被燒得焦黑破碎的嬰兒包巾。警方懷疑兩人就是女嬰的親生父母，目前仍在持續深入調查犯案動機與具體事發經過。

發現焚燒遺體的目擊民眾表示，自己當時正在海邊釣魚，但是卻突然看到有陣陣濃煙，心想海邊通常沒有人會在此生火，驚覺有異，因此便靠近查看，同時通報警察。由於遺體被燒到焦黑碳化，最初無法判斷性別，直到法醫相驗後才確認為女嬰。