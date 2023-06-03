快訊／民進黨前黨工遭逼「下跪、磕頭求饒」　他嗆：把青年部搞成淫窟

▲民進黨性騷擾風波延燒不斷。（示意圖／記者陶本和攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨連爆4起女黨工遭男性同仁性騷、甚至主管吃案事件。今（3）日又有民進黨前黨工臉書控訴，在「第二案」中涉性騷的陳右豪，曾叫他面前下跪道歉、磕頭求饒，甚至曾以言語羞辱他「一群死同性戀，把民進黨青年部搞成淫窟」。

前黨工今天在臉書發文表示，2021進入青年部當「國務青」，第一天到黨部報到，陳右豪帶他認識環境和基本作業，「對一個希望進入政黨參與公共事務的大學生而言，這是千載難逢的好機會，沒想到陳姓黨工在的這段期間，成為了我的惡夢。」

前黨工指出，2022年2月，在一場餐會上，慣性地把相機裡剩下的底片拿來紀錄大家抽禮物、歡笑聊天的樣子，隨手發了兩張自認拍的不錯的人像照到社群上；同年3月，陳右豪以此質問，「你他媽的放什麼照片」、「你很愛拍嘛王八蛋」、「都不用做組織了你這個白癡」等語，更把他拉去陽台打，不是打的出傷的那種，但仍能記得疼痛感，既使已經害怕的不行，他仍在面前開始打起電話，說要叫我學長們「教訓我」、「你死定了」。

▲陳右豪遭前黨工指控職場霸凌。（圖／翻攝自Facebook／黑色之聲）

前黨工指出，回房間裏後，陳右豪更是把他當時也是實習生的男朋友叫過來罵了一頓，兩人被迫在陳面前下跪道歉、磕頭求饒。因為兩張發在社群的生活照，被威脅、被打、被恐嚇和辱罵，更讓人心寒的是周圍的實習生們，沒有一個人肯幫忙，甚至在旁看戲。

前黨工進一步指出，去年暑假一場飯局上，陳右豪再度發瘋似，席間對他狂飆三字經、五字經，當著十幾、二十個幕僚和黨公職面前進行羞辱，大罵他和前男友是「一群死同性戀，把民進黨青年部搞成淫窟」等語，更意圖拿啤酒瓶砸人。

前黨工感嘆，令人心寒的是，雖有不少前輩替他擋住陳右豪，但也有幕僚當場說他「太白目，惹豪哥生氣」，倒了酒要他過去和陳姓黨工賠罪。

前黨工說，這些事情忍了許久，這段時間各種勇敢的前輩們肯講出自己的故事，也終於讓他下定決心把自己曾遭受過的痛苦全部公開。