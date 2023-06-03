被控性騷者找律師喊告　王世堅批可恥：男子漢大丈夫要敢做敢當

▲前青年部主任蔡沐霖。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨性騷擾風波延燒不斷，繼導演「輝哥」被指控摸胸後，陸續有女性前黨工現身，宛如《人選之人-造浪者》真實版，而導演「輝哥」、前青年部主任蔡沐霖都揚言以法律捍衛清白。對此，議員王世堅3日受訪時批評，任何加害者都有選擇法律辯護人的權利，但誰做了什麼事就要有擔當，男子漢大丈夫敢做敢當，做了之後還找律師辯護，可恥！

民進黨版的「#MeToo」事件越演越烈，由於加害人接連提出律師函揚言提告，民進黨性平事件調查小組聲明，凡性平事件之當事被害者，黨將提供法律團隊作後盾，被害者無須懼怕法律戰術，黨誓言成為堅實靠山。此外，若有心理諮商需求，所有諮商費用與司法程序相關費用，均由黨支付。

對於被控性騷者揚言提告，王世堅批評，任何加害者都有選擇法律辯護人的權利，但誰做了什麼事就要有擔當，男子漢大丈夫敢做敢當，做了之後還找律師辯護，可恥！

王世堅表示，我國是法治社會，法治社會賦予每個人選任辯護人權利，就尊重，但民進黨會用更快速方式，司法判決是對加害者正式懲罰，但不管是黨中央還是民間公司行號，都可以做行政調查，調查完後正式送給司法單位，偵辦速度會快很多。