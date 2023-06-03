民進黨58立委直接封殺「檢討性騷」！會議記錄曝光　全場罵爆：瘋了嗎

▲在野黨提案要求檢討公務機關對於性騷擾申訴處理的法制漏洞，民進黨立委全數否決。 （圖／立法院公報）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨近日爆出8件性騷，甚至主管吃案事件。對此，就有粉專揭露今年1月19日，朝野曾要求公務機關系統性「檢討性騷擾制度缺漏」提案，結果卻被民進黨全數否決。院會紀錄書面內容曝光後，立刻引爆網友全面撻伐，「台灣真的不能一黨獨大」、「為何反對？瘋了嗎」。

今年初，前原能會主委謝曉星對女性下屬性騷擾，行政院調查屬實，謝曉星因此被免職。國民黨團提案要求必須系統性檢討性騷擾制度缺漏。

根據立法院公報院會紀錄，國民黨團1月19日提案，「為確保調查過程不受權力不對等關係而影響到調查結果的公信力，要求原能會檢討修正性騷擾申訴調查處理要點之法制上缺漏；並請行政院通盤檢討目前公務機關性騷擾申訴流程機制，須將涉嫌性騷擾之政務人員先予停職再啟動性平調查程序，確實保障被害人之權益」。

豈料，立法院會記名表決結果為出席人數94人、贊成36人、反對58人、棄權0人；其中贊成者除國民黨立委外，還有時代力量立委王婉諭與邱顯智。民進黨立委則全數投下反對票，其中包括主張維護性平權益的民進黨立委范雲，還有民進黨立委林靜儀、吳思瑤、高嘉瑜、邱議瑩等人。

消息曝光後，立刻掀起網友一面倒撻伐，「為何反對？瘋了嗎」、「原來早就超前部署，沒想到被校正回歸」、「反對立委我看看，有范雲耶」、「范雲也反對欸」、「真的別讓任何一個黨派立委過半吧，過半立委數明明想過就可以過任何法案」、「只要發現人民注意不到的，這群無恥邪惡的黨就明目張膽的吃你」。

不少網友震驚留言，「連演一下都不願意，真丟臉的執政黨呀」、「台灣真的不能一黨獨大」、「好瞎喔，為反對而反對，這些人到底知道他們是在反對三小嗎」、「預判了自家的出包」、「在DPP任職的黨工們自求多福吧」、「范雲 FAN, Yun怎麼又有你啊委員」。

針對外界指控封殺提案。民進黨立委林楚茵還原當時情況，她指出，行政院今年1月11日就已經針對性騷案說明最新進度，結果19日院會要表決的國民黨提案，和政院新聞稿內容一模一樣，國民黨沒做功課亂提過時提案還要扣帽子！

林楚茵進一步表示，更何況去年12月14日教文委員會，民進黨委員早已提出7案預算凍結、主決議，要求原能會檢討性騷案，國民黨是睜眼說瞎話嗎？如果國民黨真正關心性騷案，就應該掌握案件最新進度，國民黨的政治操作手法粗糙惡劣，根本不是真正關心性平！