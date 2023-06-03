藍控綠拒檢討政院申訴流程　民進黨團還原：抄政院提案還拿來政治鬥爭

▲前原能會主委謝曉星涉性騷被火速拔官。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立法院黨團今（3日）指出，先前提案要求行政院通盤檢討目前公務機關性騷擾申訴流程機制，然而表決未通過，且投下反對者皆為綠委。對此，民進黨團表示，在國民黨1月提案前，民進黨早在去年12月就凍結預算、要求各單位檢討此案及現行的性騷擾通報機制，國民黨抄襲政院新聞當作提案，還拿來當作政治鬥爭的工具使用，缺乏基本政治道德。

國民黨黨團今指控，民進黨黨團於今年1月19日，立法院院會處理112年度中央政府總預算時，對國民黨黨團所提，針對前原能會主委謝曉星之性騷擾事件，要求重新檢討行政單位性騷擾通報機制之提案，全體投下反對票。

對此，民進黨黨團幹事長鄭運鵬還原此事，他表示，事實上國民黨團這一份1月19日的提案，根本是抄襲今年1月11日，前行政院長蘇貞昌的裁示，行政院不但將謝曉星主委免職，並且公布於行政院網站上，且一併檢討現有性騷擾通報機制與法規，並由羅秉成政委負責各部會的相關修法。

鄭運鵬指出，去年12月14日民進黨立委即在教育文化委員會，提出7案預算凍結、主決議，要求原能會檢討此案，並且要求故宮、國科會、教育部等單位比照原能會，一併檢討現行的性騷擾通報機制，這些也都獲得通過，紀錄都在網站上。

鄭運鵬表示，國民黨黨團當時不思進取，把行政院11日的公開資訊，抄襲成為成自己的提案拿來19日再來表決，滑天下之大稽。曾銘宗身為國民黨團資深總召，故意扭曲整個事件過程和議事始末，把嚴肅的立法院提案當作政治鬥爭的工具使用，缺乏基本政治道德，民進黨團在此嚴正駁斥與譴責。

鄭運鵬指出，曾銘宗今年3月在立法院質疑新任財政部長莊翠雲，是因為行政院長陳建仁是為了增加女性入閣，「為女性而女性」，曾總召本身就是一個性別歧視的惡例，奉勸曾銘宗總召要刮別人的鬍子之前，先把自己的刮乾淨！