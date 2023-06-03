涉性騷卻喊告！律師批「豬哥別假清高」：示範受害者為何困住自己

▲民進黨為性騷擾案道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「光是這種類聯合霸凌的處理方式就令人非常不齒！」民進黨性騷擾風波延燒，事後被指控的輝哥和前青年部主任蔡沐霖都揚言以法律捍衛清白。對此，律師李怡貞便發文直呼，受害者都還沒委任律師，結果「兩個不知道到底是政治直男或噁男卻盛（慎）重委任律師接連講幹話一堆」。

李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上發文，雖未指名道姓，但內容引人聯想到民進黨近日接連爆出的性騷擾事件。她劈頭直呼「荒謬至極」，受害者都還沒委任律師公開聲明，結果「兩個不知道到底是政治直男或噁男卻盛（慎）重委任律師接連講幹話一堆」，而重點不過是想表明「再講我就告」的態度。

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李怡貞直言，直接公開與受害者間疑似時空錯置的對話內容，姑且不論事實究竟為何，但這樣「類聯合霸凌」的處理方式讓人不齒。她也在留言處補充，此事示範為何受害者總是猶豫、只能困住自己，「是豬哥就不要假清高！」

底下網友紛紛回應，「難怪受害者難以出聲」、「感覺越害怕人家爆料就是他越有料讓大家知道不可告人的事」、「這個原因就是權力使人腐敗，很多職場性騷擾性平事件，就是建立在權力的架構上」、「真的看了超氣」、「惡人先告狀完美示範」、「疑似加害者直接跳出來！很像在說這些都不是事實，是你受害者亂說，你沒有證據就說我對你性騷擾，把證據拿出來啊！你再亂說我就要提告了」。

回顧這起事件，一名受害民進黨前黨工在臉書指控遭到合作導演性騷擾，雖向任婦女部主任許嘉恬說明此事，卻被回「你為什麼不跳車」、「怎麼沒有叫出來」。後來又有一名前黨工透露，她遭同仁陳右豪性騷擾，結果告訴時任青年部主任蔡沐霖，也未獲適當協助，甚至遭職場霸凌。

針對性騷擾案，民進黨祕書長許立明2日率黨部主管鞠躬道歉，表示對於受到傷害者，願提供所有資源協助走出陰霾，所有覺得自己被侵害者都可直接申訴，任何主管只要隱匿一律開除，另也會立即啟動黨紀程序，請性平部主任李晏榕整理相關資料移送法辦，讓社會性平相關事件能夠有公開公平的處理。

面對性騷擾指控，導演薛朝輝2日發布聲明，提到基於保護家人朋友，對於不實的指控，已委請律師，確保相關權益不受不法侵害。蔡沐霖透過律師發表聲明，「無法成為翁文方，不代表我就是趙昌澤」，他會以司法捍衛清白。陳右豪委任律師發表聲明，否認有性騷擾一事，「請社會各界不要再轉傳此錯誤之內容，並立即停止對於本人所有不實之指控，否則本人將被迫透過法律手段來捍衛本人的名譽」。