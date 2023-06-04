快訊／受害者現身了！　對王丹下最後通牒

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受害者現身了！　對王丹下最後通牒

▲王丹。（圖／資料照）

▲王丹。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民運人士王丹遭多人指控性騷擾，台北市議員林亮君的前李姓助理控訴，王2014年前企圖對他性侵未遂，但王否認「『性騷』之事完全不存在」。對此，李先生6月4日舉行記者會出示新證據，指控王丹當時強吻19歲的自己，把他推倒在床上，王更試圖解開衣褲，「我現在面對王丹你，我就像是那個站在坦克車面前的人」，呼籲王在台灣時間6月6日前對過去所為道歉，否則他將正式提告。

李先生今天上午在林亮君及律師林昀陪同下舉行記者會。李先生表示，他與王丹在19歲那年、2014年初認識，後續幾次聚會中，詢問自己一同赴美的想法，「對我來說他就是一個師長、前輩」，有名人願意帶自己去美國，這是一個很吸引人的邀約，因此，當時他便買了機票，與王丹及謝姓助理一同赴美，當天晚上，謝姓助理先出門，王丹便走到窗邊問他，為什麼不來看看窗邊的風景？未料自己一走到窗邊，王丹就從後方抱住自己、開始強吻他，後來更把自己推到床上，試圖解開衣物。

李先生說，當時他一個臨場反應，表示自己剛動完手術，「可不可以老師先不要」，王丹當時確實收手了；而後他對謝姓助理透露，「我跟他說我很害怕，我不知道他為什麼親我，他的反應是老師是在開玩笑，不要當真，只是玩玩而已」，為什麼這樣的求助可以被當作開玩笑呢？接下來在美國一周多的時間，王丹時不時就有意無意地暗示「今天晚上跟他一起睡」。

▲▼當事人說明王丹強吻事件記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲當事人說明王丹強吻事件記者會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

李先生坦言，那一周多他非常害怕、很想逃離美國，但當時孤身一人，沒有任何親友在美國，甚至語言不通，無法向警方報警，「我回到台灣之後，我那個情緒才可以宣洩出來」，他在美國沒有辦法哭，沒有辦法向外人求助，在王丹的空間裡面他要如何宣洩自己的情緒？

此外，李先生並出示幾張證據，2014年5月30日下午4點47分，王丹透過臉書傳訊「在紐約等你」；2014年6月6日上午9點29分（台灣時間），他傳訊息向謝姓助理求助，但謝回覆，王丹只是玩玩，不要當真。他並公布自己在王丹加州住所拍攝的照片，與王丹本人在社群平台公布的房間擺設相同，「如果今天不是他邀請我進他家，我有辦法拍到這張照片嗎？」

李先生控訴，「今天是6月4日，是世界民主上非常重要的日子，也是一個污點」，為什麼王丹可以為了當年站在坦克車面前的人，為他發聲，繼續帶著這些光環，「可是我現在面對你，我現在面對王丹你，我就像是那個站在坦克車面前的人，我很害怕，因為如果一個不小心，我就會被你這台坦克打死」，2023年了，自由民主難道包含可以隨便性騷擾、性侵、猥褻這些行為嗎？王丹說他很忙，這與他記憶有落差，沒有關係，「我讓你忙完，如果（台灣時間）6月6日之前你沒有在社群上明確地為過去的行為道歉，6月6日他會直接帶著證據向警方提告」。

▲▼當事人說明王丹強吻事件記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼當事人說明王丹強吻事件記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼當事人說明王丹強吻事件記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

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