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民進黨性騷案若處理不好　游盈隆：4族群選票恐流失

▲民主進步黨中央黨部（圖／資料照）

▲民進黨主打進步價值，性騷醜聞卻連環爆。（圖／資料照）

記者張靖榕／綜合報導

民進黨性騷案連環爆，台灣民意基金會董事長游盈隆示警，若處理不好可能造成大量年輕、女性、高學歷及中產階級選民的流失。他說已暴露的性騷事件雖然都不在賴清德任內發生，他也只能概括承受，「民進黨應痛定思痛，勇敢面對處理黨內沈痾。」

游盈隆3日在臉書以「當人性尊嚴遇上黨的利益」為題，發表對近日性騷事件的呼籲，他表示副總統兼民進黨主席賴清德在臉書的發文，提到「面對性平事件與職場霸凌，絕對不需要『大局為重』」，而在同天下午，一位重量級作家也致電給他，要民進黨別再要支持者顧大局，顧到民進黨都問題百出了。

游盈隆表示，民進黨性騷案連環爆不只是性別平等問題，而是更基本的人權問題，關乎於人與人之間起碼的「尊重」。他說一個標榜一切進步價值的政黨，內部卻隱藏如此多性騷與職場霸凌，加上上位者的知情不報、息事寧人態度，都令人十分憤怒。

儘管已爆出的性騷事件不在賴清德任內發生，但是在他任內爆發的，游盈隆說只能概括承受，而只要處理不好，就可能造成大量年輕、女性、高學歷及中產階級選民的流失，嚴重衝擊民進黨總統與立委選情。

游盈隆呼籲民進黨痛定思痛，勇敢處理面對黨內沉痾，不應將黨的利益置於黨工、黨員、黨支持者的價值與利益之上，「心中無選票，大開大闔，該怎麼做就怎麼做，才能撫平受害者傷痛，回應社會期待，贏回人民信賴。」

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