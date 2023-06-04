總統府資政性騷爆「拍臀摸大腿」：男友有沒有給妳陪睡費

▲性騷醜聞燒向總統府。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

民進黨性騷擾醜聞連環爆，更燒向總統府，3日傳出小英之友會「相當重要人士」涉性騷擾，但當事人未公開臉書貼文。媒體人黃揚明指出，該名「相當重要人士」就是「某現任總統府資政」，他呼籲，這起案件如今攸關國家名器，府方因審慎處理。

雖然受害當事人臉書發文未來公開，但根據已流出的文章，當事人開頭就提到2013年10月14日至2021年5月31日間，都待在台北市小英之友會服務，成員大多可視為金主們，當中好幾位還當過總統府資政、國策顧問等。

當事人指出該位如今是總統府資政的「相當重要人士」，還是國策顧問的期間，喜歡把員工叫去沙發區坐，當事人也會被叫到坐在上司旁邊，上司會把手放在她的大腿膝蓋處，但就她觀察，卻從未有其他男同事遇過類似狀況。她2018年和現任丈夫開始交往，之後同居，還被上司說「妳這樣是倒貼，妳男友有沒有給妳陪睡費。」

最令當事人驚嚇的一次性騷，是當她起身要回座位時，上司「以輕佻戲謔的表情，拍了我屁股一下。」然而辦公室裡沒監視器，也沒有人證物證。她說仍然很喜歡蔡英文，但蔡底下這些人，「就算在路上被車撞，我也覺得剛好而已吧。」

黃揚明3日表示，根據「總統府資政國策顧問遴聘辦法」第6條規定，資政、國策顧問如果有危害國家安全或重大利益之行為，以及有重大影響政府聲譽之行為，「應予解聘」，「總統蔡英文昨晚以前任主席身份為近日爆發的性騷吃案事件道歉，如今這起案件，攸關國家名器，呼籲府方審慎處理。」