涉嫌性騷擾綠營黨工　薛朝輝發4點聲明：已委請律師確保權益

▲薛朝輝。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨一名女性前黨工爆料，過去在主責專案期間遭合作導演「輝哥」按頭靠肩、愛撫，對方甚至在廁所外「堵人」，向時任婦女部主任許嘉恬反應後，卻未得到妥適協助。對此，涉嫌性騷的導演薛朝輝2日發布4點聲明回應，基於保護家人朋友，以及深信的公義價值，對於不實的指控，他已委請律師確保相關權益。

綠營一名前黨工指出，她在主責的專案中遭導演按頭靠肩、愛撫，對方甚至在廁所外「堵人」，事後她鼓起勇氣向當時的婦女部主任許嘉恬求助，但兩次面談都被反問「妳希望我做什麼？當下為什麼不跳車？怎麼沒有叫出來？」，直言「我是帶著熱忱進來民進黨，帶著傷和遺憾離開的。」

面對性騷指控，薛朝輝發布4點聲明表示：第一，若因為任何動作引發誤會或冒犯，他誠心向當事者表達歉意。第二，他支持並籲請民進黨或相關單位對此事件進行嚴格調查，也願意全力配合，期待真相儘速釐清，若有應負司法上等責任，絕不逃避。

第三，薛朝輝說明，關於媒體或評論，對親友、公司、合作夥伴，以及與本事件不相關的人、事、物，造成大家無妄困擾，他深感抱歉。第四，基於保護家人朋友，以及深信的公義價值，對於不實的指控，他已委請律師，確保相關權益不受不法侵害。