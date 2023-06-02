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小心我去你家堵你！詐騙不成變恐嚇　花蓮女嚇壞報警求助

▲女子慌張的到派出所報案，表示自己遭恐嚇，希望警方給予協助。（圖／新城警分局提供，下同）

女子慌張的到派出所報案，表示自己遭恐嚇，希望警方給予協助。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前花蓮新城鄉一名女子神情慌張跑進北埔派出所，報案表示自己遭恐嚇，希望警方給予協助，經警方調查發現是詐騙集團慣用的詐騙手法。

婦人緊張地表示，日前參加抽獎活動，活動主辦方來電告知她中獎，得以限量名額及優待之價額認購股票，總共5張股票新台幣15萬元整，婦人對此半信半疑，最後告訴對方，表示因考量當前經濟不允許婉拒股票認購，不料對方竟然出言恐嚇，表示他們知道她家的住家地址，既然參加活動了就不該龜縮，如果不購買將至其住處堵她。女子心生畏懼，深怕有人會至她家對她不利，才緊張地至派出所報案。

▲女子慌張的到派出所報案，表示自己遭恐嚇，希望警方給予協助。（圖／新城警分局提供，下同）

員警仔細向女子說明詐騙手法並安撫其情緒後，女子終於慢慢放鬆下來。

員警聽聞後告訴婦人，詐騙集團見被害人沒有受騙後，會語帶威脅恐嚇其人身安全，讓被害人心生畏懼，藉以騙取其錢財，員警慢慢與婦人說明，安撫其情緒後，婦人才慢慢放鬆下來，非常感謝警方的協助。

新城警分局長吳思翰表示，詐騙集團為騙取他人錢財無所不用其極，見詐騙對象不受騙，便利用心理戰術，從一開始勸誘，轉變成逼迫、恐嚇的方式，讓民眾心生畏懼，藉以騙取其錢財，警方提醒如接到上述的電話或訊息時，請先保持冷靜切勿驚慌，並至派出所詢問或撥到165反詐騙諮詢，以防受騙。

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