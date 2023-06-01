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大陸 大陸焦點 特派現場

陸網紅傳遭下藥賣到KK園區「本尊現身受訪」！揭現況：信息均不實

▲▼網傳廣西20多歲女網紅泰國被下藥擄至緬甸遭強暴，疑似當事女孩稱造謠。（圖／翻攝自大河報·豫視頻《看見》）

▲疑似當事女孩聯繫全球反詐騙組織的對話紀錄。（圖／翻攝自大河報·豫視頻《看見》）

記者鄭思楠／綜合報導

全球反詐騙組織（GASO）30日在臉書粉專貼公開聲明，指出有百萬粉絲的大陸女網紅在曼谷酒吧被下藥，隔天在KK園區醒來，遭性侵及軟禁。台灣警方查證後，認為大陸女網紅事件是炒作。據陸媒最新報導，疑似受害女孩現身受訪稱，自己被造謠，「不是什麼網紅，沒有被下藥，也更沒有被性侵。」

網路5月31日流傳一則消息，自稱於美國註冊的非盈利組織「全球反詐騙組織」（ GASO）30日在Facebook上公開兩起在泰國綁架華人事件，分別是一名大陸百萬粉絲女網紅及一名台灣遊客在曼谷被下藥，其後均遭擄至緬甸，其中百萬粉絲女網紅已遭詐騙集團性侵軟禁。

該組織發言人稱，「她在曼谷的一個知名的打卡男模店，她在那邊原本只是想要拍拍她的短影音，然後就在那個過程中她就被下藥。當她隔天醒來時，發現人已經在緬甸KK園區。」

該組織發言人Simon表示，涉事20多歲的廣西女網紅的家屬已經向詐騙集團付款，女網紅最快今日可以從緬甸KK園區出來。

據大河報·豫視頻《看見》31日晚報導，一名東南亞救援組織的愛心人士阿龍表示，今天（31日）的確從緬甸妙瓦底KK園區協調幫助一名24歲的廣西女孩回國。該女孩去泰國旅遊，但抵達泰國後上錯了車，誤以為是朋友來接機的車，沒想到上車後被拉到了緬甸。目前她尚未回國，未完全脫離危險。

該名女生七七（化名）受訪稱，她剛被解救出詐騙園區，正在從緬甸前往泰國曼谷的路上。七七的母親表示，「我女兒被造謠污衊。她不是什麼網紅，沒有被下藥，也更沒有被性侵。這個新聞對我女兒的聲譽造成了惡劣影響，還可能讓她重新陷入危險。」

母親表示，3月1日，女兒前往泰國旅遊，被賣到了緬甸的東方匯詐騙園區，又被以大約10萬元（人民幣，下同）的價格賣至KK園區，在救援者阿龍的幫助下，家屬賠償了KK園區5萬元，女兒得以解救，目前，該園區正派人送女兒至泰國曼谷，女兒將從曼谷乘坐飛機回國。

針對這名女孩是否就是「全球反詐騙組織（GASO）」所介紹的「百萬粉絲女網紅」，該組織的一名負責人否認。陸媒記者多次向其說明，若該名女網紅的遭遇屬實，可協助聯繫警方和救援團隊提供幫助，被該負責人拒絕。

▲▼網傳廣西20多歲女網紅泰國被下藥擄至緬甸遭強暴，疑似當事女孩稱造謠。（圖／翻攝自大河報·豫視頻《看見》）

▲疑似當事女孩否認被性侵。（圖／翻攝自大河報·豫視頻《看見》）

七七認為，該組織宣稱的今天被救出的20多歲廣西女孩正是自己，但「被下藥、被性侵、百萬粉絲女網紅」這些信息均不實，且影響了自己的聲譽。最重要的是，目前她尚未脫離詐騙園區，尚未回國，這些謠言很可能令詐騙公司誤以為是她的說法，令她再次陷入險境。

她還提供了一份和該組織的對話紀錄截圖，對方告訴她，「我們這邊新聞的目的是做一個旅遊宣導，呼籲大家別受害，沒想到與您做了聯想……，我們說您是旅遊博主，跟您實際情形有出入，都有保護您……，我們在受訪時就有提到不要公開女方的任何資訊，那則新聞純屬他們自己發布的，我們已經請他們修改新聞稿。」

陸媒記者將得到的對話紀錄截圖發送給該負責人，詢問是否意味著承認了所說的「百萬粉絲女網紅」就是該名女孩，對方並未回覆。

七七的母親說，有自媒體公開發布女兒的微信頭像和微信暱稱，稱女兒是夜店DJ，這些消息均不實。

東南亞救援人員表示，看到消息後，他們第一時間聯繫了該全球反詐騙組織，對方一名成員告訴他們，該「百萬粉絲女網紅」事件是某名組織成員的個案，發言人在發言時並未詳細了解。

31日晚21時左右，某家發布該新聞的香港媒體的一名記者表示，GASO（全球反詐騙組織）要求他們刪除部分資訊。

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陸網紅下藥KK園區詐騙緬甸泰國

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