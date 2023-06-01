大清早詭異來電！妹子昏睡中「主動報本名」　2句後才急掛

▲一直有詭異電話打電話給原PO。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

詭異電話一直打來！一位女網友表示，5/31一大早6點，就有一通未顯示號碼的電話，還在睡的她起初拒接，但馬上又跳第二通，以為是急事便接通。沒想到對方卻反問她是誰、哪裡人、幾點上班，而她無意中有報上姓名。事後仔細一想，又看到其他人的討論，原PO不禁嚇呼噁心又可怕，不少人也直喊驚險。

這位女網友在Dcard發文「覺得好噁心好可怕」，說她在5/31一早約6點，就有一通未顯示號碼的電話打到她手機，起初拒接第一通，可第二通馬上來了，她怕是急事便接起來「喂？」對方聽到接通後，劈頭就問「呃……請問妳是？」還很愛睏的原PO當下竟報上姓名，對方又再問「呃……是哪裡人？等等要見面嗎？我真的想不起來。」

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原PO就一頭問號「蛤？我要上班。」電話那頭則問「幾點？」此時她才清醒一點，趕緊把電話掛掉，沒想到對方卻連打好幾通，讓她忍不住曝光經歷求助，「請問有人有遇過這種情況或這種怪人嗎？第一次遇到，不知道該怎麼做。後來掛掉又連打好幾通給我，不接就一直打，真的覺得很噁心。」

後來在其他人的建議下，她安裝電話辨識軟體Whoscall，更傻眼的是，對方隔天又打來了，且都挑很怪的時間，像是凌晨3、4點，且一打就是3～4通，「甚至有兩通直接FaceTime，真的很扯，到底為什麼可以打兩天？」

▲對方打來的時間超詭異。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出引發議論，「我會再接起來開始罵髒話，一大早被吵醒，除了髒話+問候他全家外，沒啥好說的了」、「我有一次被這種騷擾電話氣到，太頻繁打來，就接起來，馬上用鬼片裡面的那種尖銳+陰森笑聲，結果他自己嚇到掛掉，以後都不打來了」、「我對付這種的，都是接起來，把手機用鍋子蓋住，然後用鍋鏟用力敲。」

至於這種電話到底是在做什麼？有網友便猜測，「幸好妳誤打誤撞不想接，因為這個就是『猜猜我是誰』的詐騙手法。之後繼續打，就是因為妳有報名字，讓他覺得有詐騙成功的可能，」

還有過來人現身，「我舅公就中過這個圈套，對方才說喂？舅公馬上說喂是XX嗎（我爸的名字），對方馬上說對啦我是XX，一陣噓寒問暖以後，跟舅公借了18萬。舅公叫舅婆去匯款的時候，郵局的人還有提醒舅婆，這個不是常用帳戶，舅婆信誓旦旦的說這是自己的侄子、沒有問題。第二次，對方直接打給舅婆（因為舅公還直接把電話給對方，叫他自己跟舅婆聯絡），跟舅婆說是借48萬不是18萬，舅婆就補了30萬過去」，前後共騙48萬。

另外，還真的有人曾和電話那頭的人見面，一名女網友表示，「之前接過，以為是喜歡的男生，聲音太像了……見面完我傻眼，怕危險，等對方走，半小時後才回家，直接封鎖，再也不接陌生電話。」經歷讓其他網友嚇呼超危險，「我的天好危險！幸好沒發生什麼危險」、「還好妳聰明約超商，超商人潮應該算還可以。」