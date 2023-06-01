誆花30萬阻性愛片外流！騙錢還逼女同事「肉償」　淫狼下場曝

▲蘇姓男子謊稱握有女同事的性愛片，逼女同事與他上床。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中蘇姓男子暗戀女同事小安(化名)，聽聞她和男友分手，趁機約她出來吃飯，並謊稱小安前男友因手機送修，導致小安的性愛片外流，他已花了30萬買下影片，向小安要了1萬3千元賠償他的損失後，又逼她到摩鐵用身體償還，性侵得逞。台北地院審理，審酌蘇男坦承犯行，和小安達成調解，依犯強制性交罪，處1年8月徒刑，又犯詐欺取財罪、恐嚇罪，合併處5月徒刑，可易科罰金15萬。全都緩刑4年。

判決指出，蘇男暗戀前同事小安，因得知她和男友分手，於前年10月12日約她吃飯，用餐間向小安謊稱她前男友曾將手機送修，導致他們交往時的性愛片外流，幸好他花了30萬元把影片買下。小安聽了信以為真，擔憂不已。

過了幾天，蘇男又傳LINE給小安，騙說他花了1萬3000元請別人以區塊鏈將小安的性愛影片鎖住，避免外流，所以小安應該付給他1萬3000元，小安不疑有他，隔日就到超商領了現金交給蘇男。

蘇男見小安當真，同年11月29日又約她吃飯，並表示他付了這麼多錢買下她的性愛片，小安必須償還他的損失，還不了錢就要跟他上床。小安因擔心蘇男握有她的性愛片，只好同意和他上摩鐵，遭蘇男性侵得逞。而後小安屢次向蘇男要求看性愛片內容，蘇男卻遲遲拿不出來，小安才驚覺自己受騙，報警處理。

法官查看兩人訊息，蘇男一再恐嚇小安說「妳爸媽應該不希望看到吧？」、「再花點錢」、「給妳機會不珍惜」、「希望妳看到影片大家應該很喜歡」、「準備好了我會在妳不經意的時候出現給妳滿滿的驚喜」，導致小安心生恐懼，不得不聽從蘇男指示。

法官認為，蘇男謊稱握有小安性愛片詐取錢財，並逼她發生性行為，已造成小安不可抹滅的傷痛，審酌蘇男犯後坦承犯行，且和小安達成調解等情，依犯強制性交罪，處1年8月徒刑，又犯詐欺取財罪、恐嚇罪，合併處5月徒刑，可易科罰金15萬，全都緩刑4年。可上訴。